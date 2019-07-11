The Buzz﹕再生尼龍手袋 減輕地球負擔

環保分子﹕Prada與《國家地理》雜誌合作的短片What We Carry，找來英國女演員兼導演Bonnie Wright參與。她最為人熟悉的是參演了8部《哈利波特》電影，同時積極參與環保工作。（品牌提供）

【明報專訊】冰川融化危及北極熊的生存，極端氣候現象層出不窮，環境問題造成的全球變暖趨勢，已經成為當下營商不得不考量的重要議題。特別是對走在最前的時尚界而言，如此浩瀚的關愛地球工程，若不積極參與其中，餓死事小，失面子事大。近日，Prada推出名為Re-Nylon計劃，以再生尼龍製造其標誌手袋，積極加入為地球減壓、保護環境的時尚隊伍中。

數時尚界近年最積極回應的社會議題，可持續發展的保育題材無疑是焦點。先撇開這個話題有幾in，事實是地球生病早就迫在眉睫。當然，各大奢侈品牌如此千方百計跟公益拉上關係，說穿了也是行銷策略一部分，只是兩三年前時機未見成熟，而且經濟效益太低；但來到2019年的今天，再不做又怎向環保意識高漲的新一代消費者交代？故自去年起陸續有不少擲地有聲的大品牌，加入保護環境的時尚大隊。當中的表表者，首推Prada。

回收海洋廢料製成紗線

Prada及集團旗下所有品牌於今年5月宣布，由2020年春夏系列起停用皮草，而最近亦有名為Re-Nylon的計劃，是Prada今年的大project之一，目的是推出一系列以一種再生尼龍ECONYL製造，可持續的Prada手袋系列。據悉這是由Prada與紡織紗線生產商Aquafil合作生產，再生尼龍ECONYL是透過蒐集海洋廢物、魚網和紡織纖維廢料，經循環再造和淨化的過程後取得的塑膠廢料製造而成。ECONYL紗線透過解聚作用和再聚合作用，可以無限地被循環再造，質量亦不會因此降低。

捐部分收益支持環保研究

由於Re-Nylon是一個邁進全面可持續的行動，Prada對此定下最終目標，並計劃於2021年底前將所有未經加工的尼龍布料轉變為ECONYL再生尼龍。由此可見，Prada是身體力行地實現可持續發展，並將回饋社會的理念融入日常工作之中。

作為一個被時尚界中人評為最具前瞻視野的奢侈大牌，挑戰常規可說是Prada的DNA。今次以此計劃演化品牌的根本規條——重塑傳統。系列共有6個男裝及女裝的經典款式，當中包括腰包、單肩包、手提袋、行李袋及兩款背包。整個系列均以環保物料製造，附有Prada Re-Nylon箭嘴三角形標誌，呼應品牌logo與循環再造的環保標誌，很有承先啟後的况味。

「項目突顯了我們在推動企業責任的持續努力。系列讓我們可以作出貢獻，而且可以不消耗新的資源去創造產品。」Miuccia Prada長子兼集團市場營銷與傳訊部總監Lorenzo Bertelli謂。部分來自Prada Re-Nylon限定系列的零售收益，將撥捐予研究環境可持續相關的計劃。品牌更與聯合國教科文組織合作，展開一系列教育活動，讓來自多個國家的學生實踐專門的課程計劃，以塑膠與循環經濟等主題啟發在學青年。

拍攝短片展示計劃理念

為展示Re-Nylon計劃背後的理念，Prada與《國家地理》雜誌合作，以What We Carry為主題拍攝了一系列短片說故事。短片系列帶領觀眾穿梭世界各大洲，每一集均展示ECONYL紗線包含的回收物料的不同來源，觀眾能藉此窺探生產這種環保物料的工廠和設施如何運作，以及了解計劃的工作範圍。說到底，我們每天攜帶的東西都會加重地球背負的重擔，由自身出發，世上所有的人和事都可以因為你一點點改變，帶來影響。

文：張言志

統籌/John Wan

編輯/梁小玲

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