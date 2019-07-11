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環保時尚大軍
文章日期：2019年07月11日
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膠瓶做Polo恤﹕Ralph Lauren早前推出Earth Polo環保系列，以回收塑料瓶和無水染色技術重新製作經典Polo恤，更承諾2025年前替垃圾收集場和海洋清除1.7億個塑料瓶。（品牌提供）
環保包裝﹕Gucci早在10年前已推行的環保計劃，重點項目是推出嶄新包裝物料設計，採用獲得森林管理委員會認證（FSC Certified）的紙張，並可100%循環再造。自工廠運送貨物時就會特意以一個絨布袋包裝一雙鞋子，取代之前用兩個絨布袋的包裝方式，產品盒亦只會提供給提出要求的顧客。品牌亦於去年起停用皮草，以回應社會對動物權益的重視。（品牌提供）
從植物提取染料﹕快時尚一直被詬病為破壞地球生態，代表之一H&M的環保觸覺算是先知先覺，在各國主要大城市設立巨型回收箱，推出舊衣回收計劃。又早在2016年推出環保自覺行動限量系列，以創新的可持續面料製造，2019春夏季系列同樣採用可持續發展材料，首次運用從植物提取天然染料的全新染色技術，為向2030年使用100％再生材料或其他可持續發展材料的目標進發。（品牌提供）
停用珍稀皮革﹕作為奢侈品龍頭大牌的Chanel，一向會定期檢測不同的物料供應商，以確保符合其商業道德標準。但由於標準甚高，而且檢測有一定難度，於是品牌索性宣布由今年起停用鱷魚皮、蜥蝪皮等珍稀皮革。例如Karl爺生前最後一季的工藝坊系列巴黎—紐約，所用的都是仿製鱷魚皮，這對關注環境和動物權益的消費者可說是一大喜訊。（品牌提供）
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【明報專訊】除Prada外，近年積極投入可持續發展的保育時尚大軍，名字也擲地有聲，從面料生產到產品運輸都從環保角度出發。儘管跟經濟效益有牴觸，但仍有心有力推動支持，作為消費者的你，又豈能不支持到底？
查詢：Prada 2522 2989
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