環保包裝﹕Gucci早在10年前已推行的環保計劃，重點項目是推出嶄新包裝物料設計，採用獲得森林管理委員會認證（FSC Certified）的紙張，並可100%循環再造。自工廠運送貨物時就會特意以一個絨布袋包裝一雙鞋子，取代之前用兩個絨布袋的包裝方式，產品盒亦只會提供給提出要求的顧客。品牌亦於去年起停用皮草，以回應社會對動物權益的重視。（品牌提供）