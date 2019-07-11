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環保時尚大軍

文章日期：2019年07月11日

【明報專訊】除Prada外，近年積極投入可持續發展的保育時尚大軍，名字也擲地有聲，從面料生產到產品運輸都從環保角度出發。儘管跟經濟效益有牴觸，但仍有心有力推動支持，作為消費者的你，又豈能不支持到底？

查詢：Prada 2522 2989

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