Mrs. in Germany：真正的好領袖

【明報專訊】德國總理默克爾（Angela Merkel）上個月有兩次在出席公開場合時全身顫抖，各界立即對今個月中就65歲的「德國鐵娘子」健康狀况感到關注。她在德國統一前在東德居住過，學懂慎言慎行和自由的可貴，她以「自由」作為核心價值觀來領導國家，雖然部分國民不支持默克爾接收難民的政策，但整體而言她是一個民望甚高的國家元首。

由2005年成為德國第一位女性聯邦總理至今14年，默克爾不止一次被質疑女性的從政或領導能力，但她一直默默耕耘以功績奠定自己的能力和地位，不會鋒芒畢露或自視過高，從沒有把自己的地位放得高高在上，亦沒掛上藐視民生意見的嘴臉。一般國家總理在外訪時都會被安排入住酒店總統套房，但她通常堅持住在普通套房，有一個工作枱及一張睡牀便足夠，不胡亂揮霍納稅人的錢；絕不會投放大量資源來興建一些為了討好別人或其他國家而對德國沒太大利益的基建。默克爾為人很貼地，她會自己到超級市場添置食物及家居用品，常強調自己也是一個普通人，工作時間以外亦是一個妻子，在超市購物不足為奇，她不容許店商給她優惠或特權，購物排隊付款絕不假手於人。如果默克爾是香港的執政者，要購買廁紙及使用八達通一定不成問題，而且她主張落區了解民生，定必明白百物騰貴及其他民間疾苦。

從民主選舉產生好領袖

不過鐵人都會老，鐵人都有退下來的一刻，默克爾已宣布放棄競選基督教民主聯盟黨主席一職，在2021年第四度總理任期結束後不再尋求連任。默克爾是由民主選舉選出來的德國總理，已領導德國差不多14年，這麼多年來從沒有103萬甚至200萬+1人上街抗議她的施政要她下台，她一路帶領着國家的經濟發展，受國民愛戴。有傳默克爾或因為身體狀况而提前下台，但相信下一任經民主選舉制度產生的德國總理，定必能以人為本帶領德國繼續向前發展。

當德國第一位女總理贏盡民心，多次連任；而香港第一位女特首卻完全相反。之前在香港工作10多年，發現沒有實力的管理層通常會在人事管理上走兩極化，有的會招攬聰明勤奮的下屬，好讓自己既可領功又享清閒；有的會招攬不聰明且懶惰的下屬，好讓自己被襯托得聰明勤奮。如果一個人自我中心膨脹，相信她會採用後者的人事管理方式，導致香港走到今日的田地。

自由與民主很可貴，看香港近期的事態，我除了心痛和憤怒，更希望香港人能繼續為自由與民主把關。今天的嬰孩到20多歲的青年，才是2047年後的社會棟樑，對未來的香港很重要。你們切記要珍惜生命，不要為冥頑不靈的人和極權而輕生。雖然身不在香港，但心與你們同在。香港，加油！

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文：豆媽