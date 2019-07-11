【明報專訊】近來不少人愛說4個字——錯判形勢。究竟什麼是判斷？其實在職場、在生命裏，判斷力決定一切策略、選擇和行為。偏偏判斷力是最難學過來的，因判斷力不能如硬技能或知識般傳授，乃像「內功」般須慢慢孕育出來。很多人以為作明智抉擇最為困難，然而，做錯決定不是因為選擇錯誤，而是判斷錯誤。判斷力講求理性與感知的融會，知識與歷練的琢磨，對一言一行、一舉手一投足的觀察入微，對團隊動態的透視，才能客觀判斷哪種形勢局勢趨勢最為合情合理，並作出適時適切的選擇和制定行動策略。

下判斷的過程中，我們先要對人和事作出觀察：（1）察看呈現出來的問題，和被掃入地氈底下的矛盾和潛在問題；（2）聆聽別人的說話，包括傾聽言下之意、弦外之音，揭露被粉飾或扭曲了的信息，還要分辨語言藝術、謊話和隱瞞；（3）用心靈感受別人的憂慮、畏懼、欲望……

參考反對意見 掌握不同人士脈搏

倘若你只跟合得來的人交往，在網上只看與自己觀點相同的資訊，智囊軍師皆是同聲同氣的人，感覺固然舒暢，但也容易形成「圍爐自high」的遐想和團體迷思（groupthink）。聽不見、感受不到朋友圈以外的批評、情緒和脈搏，與外界脫節，與現况離地，導致偏見和偏執。觀察的下一步是解讀觀察而來的資訊，並以多角度思維、客觀分析和帶幻想力的同理心（即易地而處）作探究和詮釋，逐步塑造穩健的判斷力，可望作出有節有理、審時度勢的選擇和決定，以及行動策略綱領。我訓練（強迫）自己閱讀持反對意見的文章，研究其觀點、細嚼其含意。坦白說，這是一種「自虐」的修行方式，為的是了解對方的內心世界和價值觀，才能知己知彼，掌握不同人士的脈搏。

除了多聽自己人及其他人（特別是異見者）的聲音，還要管理自己，先從認識自己開始。一個與自己脫節的人，通常與別人脫節，與社會脫節，與世界脫節。認識自己的強弱點、脾性及盲點，了解自己的理想及現實之間的落差和掙扎，並加以管束欲望和情緒，改變窒礙進步的思維模式，都是從自身做起，建立健全的判斷力。挫折、逆境及失敗最能令人認識自己及推動成長，也是培養判斷力的絕佳老師，然而，犯錯後的人通常有兩種反應。其一是死不認錯，講10個大話來掩飾，不夠的話再編造100個來掩藏之前的10個大話，炮製一場又一場的「大龍鳳」來合理化那個錯誤的「初心」。其一是直面自己的過犯，承認當初如何錯判、何處拿揑不準，才可實實在在地解決問題。

只有對自己誠實，才可真心承認錯誤，面對自己一手搞出來的困局，切實地尋求糾正錯誤的方法。亦只有擁抱逆境才能叫人謙虛下來，從挫折中學習和成長。謙虛不是做給人看的門面工夫（所以那不是公關的工作），而是重新與自己接軌，從而與別人、與社會、與世界接軌。

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）

文：何靜瑩