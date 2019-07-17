Watch Out﹕螺旋槳飛行陀飛輪 時刻破浪前行

【明報專訊】如果腕表也有分季節，最適合夏天佩戴的應該是一系列跟海洋有關的腕表。炎炎夏日總令人想到海邊休息充充電。Ulysse Nardin一直以來的腕表也離不開海洋，一系列不同款式的腕表最近抵港，滿足大家的不同需要。

Ulysse Nardin帶來的5款新表中，以全新航海系列Mega Yacht領航艦腕表為主打，顧名思義設計靈感源自超級豪華遊艇，採用鉑金材質製作。腕表搭載飛行陀飛輪，同時以最新一代船艦的螺旋槳為原型，製作成形狀獨特的陀飛輪框架。表盤搭載3D立體「大明火」琺瑯表盤，如同船隻在大海中破浪前行。機芯不僅提供時間顯示、還以3D立體方式展現了月相變化，精密月相的月球表面綴上精細細節，與下方繁複精密的潮汐指示器呼應，潮汐指示可根據佩戴者所選地點的潮汐變化特別調校。12時位置的「起錨機」設計，則帶動3時位置的「船錨」升降，顯示機芯的動力儲存。

逆時針旋轉表冠調校月相和潮汐

此創新機芯由品牌和Christophe Claret獨立製表廠共同設計和製作，由504個零件組成，腕表機芯直徑為37毫米，手動上鏈可保證80小時動力儲備。其中最有趣的船錨形動力儲存顯示，靈感源自Ulysse Nardin的品牌標誌。 船錨除了關係到船隻及其全體船員的安全，在腕表上也發揮其重要功能。腕表上的月相顯示，由兩個半球體組成：藍色PVD一面表現新月周期，而鍍銠表面則代表被太陽照亮的一面。表側的透明視窗會顯示表冠當下的調校模式（S代表設置時間；TM代表潮汐和月相；W代表機芯上鏈)。表冠位於中間檔時，逆時針旋轉表冠可調校月相和潮汐變數指示（表冠轉動一圈代表4天），佩戴者同時可根據其所在地理位置順時針調校潮汐水準（表冠每轉動一圈則潮汐盤轉動0.25圈，相當於9.5小時）。

以浮潛礁命名 保育海洋生態

海洋除了是我們放假時的好去處，也是不少生物的家，保育海洋生態也是人類應該要做的事情。Ulysse Nardin便推出了兩款獨一無二的Freak Vision Coral Bay腕表，以澳洲西部珊瑚灣著名的浮潛礁命名，提醒大家海洋保育的重要。有電腦晶片製造商會利用一種名為壓焊的技術來導電，品牌卻將它應用到表盤製作，壓焊機在每一邊壓接24K金線，一條接一條，在腕表機芯的發條盒橋板上繪製珊瑚礁圖案。為了創造出藍色和黃金色珊瑚礁圖案，製表師以化學氣相沉積工藝（CVD）為組件和珊瑚礁塗上藍色。另外，工匠大師也使用漆料顏色，直接在表盤上塗抹和混合，每塗抹一層顏色就要將表盤放入90℃火爐中燒製；使顏色快速變乾、牢固不掉色，最後才製成表盤上維妙維肖的珊瑚圖案。

當然，潛水表也是水上運動的重要裝備，品牌近期推出了尺寸較為纖細的42毫米Diver潛水表，不僅適合專業運動佩戴，亦能滿足日常需求。其中的Diver Blue Shark藍鯊潛水表，搭載藍色PVD精鋼表圈和藍色表盤，並以鮮橙色點綴表帶，表背壓印鐫刻藍鯊圖案，限量發行300枚。腕表也匯聚所有潛水表的特色設計，表圈0刻度位置、指針和旋轉表圈均覆有Super-luminova夜光塗層，就算在昏暗環境中亦能輕鬆掌握時間。如喜歡軍事元素的，則可以選擇向古董軍用表致敬的Marine Torpilleur Military腕表，DLC全黑版採用黑色表盤，搭配卡其色時標和卡其色織物表帶。腕表的防水深度為50米，表背印有標誌性的魚雷艇圖案，用上大表冠設計的44毫米表殼，擁有COSC瑞士官方天文台認證。腕表上的C.W.字樣，正是天文台腕表（Chronometer Watch）的英文首字母縮寫，強調腕表的性能可靠。

懸浮齒輪與別不同

以上幾款腕表都傾向運動型，Ulysse Nardin沒有較斯文的表款嗎？當然不是。Executive Tourbillon Skeleton Free Wheel便是一例。腕表看起來與別不同，因為表盤上的陀飛輪板橋、位於4時位置的7天動力儲存顯示、時針、分針和齒輪系統等其他元件，看起來都好像各自懸浮在表盤上方，其他的機芯零件都穩藏在機芯夾板內，連表背一面雖然用上藍寶石玻璃，但同樣不能透視內部，更添神秘感覺，Free Wheel的名字正是由此而來。另外值得一提的是，腕表表盤特別以板岩（文化石）雕刻而成，好像之前也沒有其他腕表用過，這種破格設計，也可算是「free will」——一個品牌要進步，正需要這種自由新思維。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：2739 2333（太子珠寶鐘錶）