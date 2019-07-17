Watch News﹕獨立表廠打入拳擊領域

【明報專訊】Christophe Claret在獨立表界有一定名氣，屢獲獎項，最近公布與烏克蘭拳擊手Vasyl Lomachenko合作推出新表Loma。其實早在2013年，Christophe Claret就從拳擊領域汲取創作靈感——拳擊鈴聲是拳擊競技場上極易辨識、極具知名度的聽覺信號之一，它提示拳擊手何時開始對決。拳擊比賽為回合制，各回合之間有一分鐘休息時間，全部由拳擊鈴聲指示。品牌便以此聲音作為計時表開始計時的信號，製作出Kantharos表款。這是一款單按鈕式計時表，配備恆定動力擒縱系統和大教堂鐘聲打簧裝置；同時配有新穎獨創的鳴響系統，當每次計時表功能改變（如啟動、停止和歸零），該系統均會鳴響。

藍黃色調呼應烏克蘭國旗顏色

新的Loma腕表的藍色多層表盤深邃立體，外觀設計以拳擊台為參考，塗有黃色和白色Super-LumiNova夜光材料。兩個計時盤的中央分別以移印工藝裝飾奧運金牌圖案。計時盤採用兩盤式設計：固定的藍寶石盤設有數字，位於下方的另外一個可移動式黑、黃色盤設有指針。腕表的所有設計細節均讓人聯想到拳擊運動以及烏克蘭拳擊冠軍Vasyl Lomachenko，藍黃色調呼應烏克蘭國旗顏色，藍色鱷魚皮表帶上並刻有黃色漆面“Loma”字樣，鮮明設計讓人一見難忘。

文：Tung Cheung

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