The Buzz：「可持續」打破素材困局 品牌玩盡創意 時裝親親環境

【明報專訊】近年，各大時裝品牌面對的最大難題，已不是純粹的盈利增長，而是更實在的環境問題。不少品牌以前只會將環保視為企業責任項目，純粹為品牌帶來正面形象的手段。時至今日，各個品牌卻已來到即使有創意也沒有良好素材的「臨界點」。現於意大利佛羅倫斯Museo Salvatore Ferragamo舉行的Sustainable Thinking展覽，揭示品牌的可持續思維，展示業界如何正面回應當中挑戰。

一提起Salvatore Ferragamo，人們會聯想到荷李活、柯德莉夏萍，多款專利鞋踭如Wedge，以及為Judy Garland設計的Rainbow鞋款等。創辦人Salvatore Ferragamo是眾多鞋履設計師中，少有地科學化的一人。他在美國念過解剖學，明白鞋履舒適與美觀並重的重要。另一方面，他亦積極地申請專利，保障自身的知識產權，是當時歐洲設計師中少有的舉措。

戰後開源 研發科學化素材

Salvatore Ferragamo在創立品牌時，先後經歷了兩次世界大戰。第一次，他到了美國，剛好避過了以歐洲為主的戰地。但第二次，他先在戰前經歷破產，隨後即面對良好素材短缺的戰爭副作用。他應戰的方式是窮則變變則通，開發非傳統製鞋素材，如以包糖果的玻璃紙編網製作鞋面，又或是用水松作為鞋踭物料，甚或以魚皮作鞋面皮革，以開源方式打破素材困局，為品牌建立可持續而科學化素材的研發基石。

雖然背景不同，以前Salvatore Ferragamo面對的是戰爭，而品牌現在面對的是環境問題，但如何開源以打破物料限制，同樣是品牌發掘出路的必要思量。展覽策展人之一Stefania Ricci，以Sustainable Thinking為主題，一方面將品牌與可持續發展的歷史連結，另一方面呈現品牌的當下發展。

藝術裝置 傳達環境問題

整個展覽共分為10個主題，最有趣的地方是以藝術品而非品牌自家作品開展。展覽入口，可見到Pascale Marthine Tayou製作的裝置Invasion，以飲管接駁而成的膠雲、刻有經緯坐標的木柱及水晶塑像，展示人類當下面對的塑膠問題。同場亦有以可持續發展為本的藝術家Joseph Beuys作品The Defense of Nature。「我認為藝術是最能夠有效傳達主題的媒介，所以在展覽中加入多個以可持續為主題的作品。」Museo Salvatore Ferragamo館長Stefania Ricci說。

整體而言，展覽策展方式涉獵不同範疇及媒介，包羅時裝、鞋履、藝術、物料研發等，同時歸屬到社會革新、創新、多元文化等主題。以時間為參觀視點，可以看到意料之內的Salvatore Ferragamo及其素材主題，展示品牌庫藏；意料之外的則是加入其他時裝及鞋履設計師的作品，包括Christopher Raeburn的升級再造服飾、Nous Etudions的黑茶纖維外套，呈現時裝設計工業的當下步伐。Stefania Ricci說：「每個空間針對特定主題。如Salvatore Ferragamo and his material，在尚未有環保概念的1930及1940年代，他已有這樣的巧思。在當時的法西斯主義下，創新纖維和紡織品成為宣傳國家主義的工具之一，亦回應了1935年被經濟制裁的實况。其後戰爭爆發，皮革主要用來製作軍靴，於是Salvatore Ferragamo只能用其他素材製作鞋履。而其他部分如Transformation，談升級再造；Craftsmanship and Social fashion，則探索傳統工藝如何與升級再造結合。最後，以Back to Nature作結，希望能帶來正面積極的視野，面對未來的挑戰。」

回收棉花菠蘿葉纖維 升級再造

除了美觀，舒適與否亦是時裝重點，素材自然成為另一個設計師及穿者能否接受綠化時裝的重要元素。細看策展名單，會找到時裝科研顧問機構C.L.A.S.S.（Creativity, Lifestyle and Sustainable Synergy）創辦人Giusy Bettoni的名字，為展覽帶來不同新種素材。例如由Felice De Palma製作的產後廢材再造絲、用上回收棉花製成的ECOTEC，又或是用上菠蘿葉纖維製成的Piñatex。展覽除了陳列原材料樣本，同時將布料化為布景，讓觀眾能直接觸摸感受布料質感，明白再造素材的技術成熟程度與主流素材相差無異，提高大家選用素材的信心。「我們設有Exhibition Scientific Committee篩選當中的設計師及新種素材，當中專業人士包括策展人Sergio Risaliti、綠色時裝設計師Marina Spadafora等。當中涵蓋多個方向，如修復（recovery）、有機物料、升級再造，以及布料與社會之間的關係（social fabric）。」Stefania Ricci說。

玉米洋麻製環保運動鞋墊

當然展內也可以看到品牌的作品，如現任品牌創意總監Paul Andrew用上回收膠樽布料製成的晚裝，亦有家族成員Maria Sole Ferragamo以剩餘皮革製作的晚裝。展覽以外，品牌亦在研發產品方面貫徹可持續發展，如2017年春夏便推出用上橙纖（Orange Fiber）製作的Twin-set，亦剛推出了42 Degrees可持續別注系列，包括由玉米、洋麻和羊毛等有機纖維製成Fussbet鞋墊的運動鞋，及以回收膠樽製成的紗線製作混色緞帶，秉承品牌創辦人的環保意識。

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

統籌/John Wan

編輯/林曉慧

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查詢：Salvatore Ferragamo 2234 7388