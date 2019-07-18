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文章日期：2019年07月18日
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Alaïa激光雕花皮革腰帶$6250（from Net-A-Porter）（品牌提供）
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Diane Von Furstenberg雙排扣亞麻混紡西裝外套$3715（品牌提供）
Haider Ackermann鏤空剪裁細節恤衫$3017（from Farfetch）（品牌提供）
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【明報專訊】（請看附圖）
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