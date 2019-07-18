2019英國時尚大獎初選

【明報專訊】兩年前我開始成為英國時裝委員會（British Fashion Council）轄下每年時尚大獎（The Fashion Awards）的提名及投票成員。最近因為搬回台北居住，事忙，本來想做今屆英國時裝獎逃兵，結果還是躲也躲不了。

周日，努力做功課，按要求將各獎項提名名單擬好。11個獎項，除了年度英國女裝和男裝設計師、年度英國新銳女裝和男裝設計師這4個獎項限於英國國籍人士或於英國品牌任職的外籍人士才可被提名外，其他大獎包括年度國際時裝設計師、年度國際品牌、年度國際商業領袖、年度國際超模等，提名準則是開放多元化，對全球能產生影響力的人物或品牌，不限於英籍人士及英國品牌。去年獲得年度國際時裝設計師大獎的便是Valentino的Pierpaolo Piccioli，年度國際品牌則是Gucci。這種百川匯海的態度才能成就一個國家官方獎項的世界性，正如我身為亞洲人可以被邀出任其提名及投票成員，而不是狹隘的民粹主義。

最具視野的獎項是「新浪潮：創意」，全體不同國籍的提名及投票成員可以提名個人所屬國家或地區的5位時尚界新銳，包括時裝騷創意總監，時裝編輯或記者、攝影師、造型師、化妝師、髮型師、網紅等，全方位鼓勵時尚創意產業新銳，卻令我最糾結和最難提名，想到的都是大陸的時尚界新銳，無論作品的創意水平、品牌合作、網絡人氣和媒體曝光率統統也完勝了香港。

創作者像隱世高人 這時代行嗎？

無論任何創作，作品和作者或創作者的關係由來不可分割。從傳播和營銷角度而言，兩者互相推動和曝光才能令受衆產生1+1大於2的印象。香港不是沒有好的新銳，但就是沒法喚起印象，既欠缺知名度高的品牌合作，更欠缺媒體密集曝光。最可怕是只有創作者曝光，卻沒有作品曝光，又或反之，創作者像隱世高人。在這時代行嗎？

對內地的新銳，我可以毫無懸念。對香港的，我只能寫下一位年輕攝影師的名字，也祝她好運可以PK來自大陸的對手，進入下一輪候選投票名單。

文：Janice Wong

（www.facebook.com/janicewong831, IG : janicewong831）