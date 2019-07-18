【明報專訊】我不斷問怎麼：怎麼可以這樣對待自己的人？怎麼可以承受一個接一個的年輕斷魂？年少時的偶像怎麼可以上台說那樣難聽的話？怎麼只見黃耀明何韻詩不斷上街廣傳發聲接受訪問去聯合國發言？怎麼到了今時今日依然有朋友認為社會美好警察周到？

手機熒幕不斷播放滔天駭浪，千里迢迢的奮勇與絕望，震撼與哀痛，我一一感到。握在荒誕現實手中的赤誠炙熱，成為夢醒前後的冷酷疼痛。權力以毒蛇以纏藤以黑血淹沒頭腦與港口，紅海兩邊的人緊握着手被巫婆被瘋狗被海嘯吞噬之後，肉身不斷重疊膨脹，升起，再升起，化成無影無形，比生命更宏大的意識，從此跟空氣時時刻刻鑽入所有的孔與洞。

聆聽世人心聲的天使 常在我們之間

可惜的是，於暴力迴場中，從來沒有人勝出。承載着永久疤痕的軀體與靈魂，如何面對往後的自己與生命？

你看過《柏林蒼穹下》這齣電影嗎？德國電影大師Wim Wenders最動人心弦的作品之一，聆聽世人心聲的天使們常在我們之間。其中一幕年輕男子木無表情坐在天台邊緣，天使Cassiel蹲下來按着他的背聽他說話，男子回頭望向欄柵外在揮手喊他的人：「奇怪的人們，他們在叫，我不理了。這些思緒，我情願不再去想。我要去了，為什麼？」然後一躍而下。天使哀嚎。生與死只是天涯咫尺。

如果注視死亡有助修心，如果祈禱之音有亮有光，如果習武整餅讓你神經鬆弛，如果選擇自己與生命，就必須繼續出力完成小我守護下去。

我這樣想，當遊行成為放學下班上街的日常，當紅海以千變萬化的流動形態注滿每一家每一戶的水龍頭，這個荒謬的2019之夏，已經培植出一種新的信仰。群眾都彷彿成為重生的天使，折翼滑翔下凡去。加油！

文：周游

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