Watch Out：精巧珠寶工藝 結合腕表設計

【明報專訊】提起Graff，大家最先想到的是鑽石。相比其他過百年歷史珠寶品牌，雖然品牌只有50多年歷史，卻是行內公認的寶石專家，他們不單擁有自家礦場，連全世界多顆著名寶石及特大鑽石也曾由他們切割打磨，所以也有「The King of Diamonds」的美譽。品牌近年積極拓展珠寶以外的領域，例如今年推出的GyroGRAFF Endangered Species和GyroGRAFF Skyline系列新表。

在競爭激烈的鑽石業中，Graff可說是一家真正的鑽石公司，他們是第一家垂直經營的珠寶店，從直接取得原石，到自行經營的店中出售，不假外求。現時Graff是南非最大的鑽石生產商，他們在約翰尼斯堡擁有最大的打磨及切割工作坊，僱用了300多名工匠，處理的鑽石多得數以千萬卡計。品牌在安特衛普、毛里求斯、紐約等地，也設有鑽石處理工作坊，但最貴重最精美的珠寶，則由Graff倫敦總部處理。

南非最大鑽石生產商 選用自家高質寶石

Graff既是珠寶品牌出身，在設計和製作腕表時，自然也少不免加入珠寶元素。其一自然是在腕表上用上品牌自家的高品質寶石，其二是在腕表外形及機芯製作上，亦跟寶石打磨一樣一絲不苟。

以GyroGRAFF Endangered Species系列為例，製作GyroGRAFF表盤的工序非常複雜，必須仔細規劃。設計師首先繪製表盤的設計圖，預留洞孔展示雙軸陀飛輪、立體月相和動力儲存顯示。然後，資深工匠和工程師會攜手繪製詳細的技術繪圖，把表盤分拆成精細的組件。Endangered Species系列共包括5款不同的設計，表盤均飾以寶石和白金，並運用Graff開創的鑽鑲藝術技巧手工點綴。

5個表盤分別刻劃大象、老虎、熊貓、大猩猩和犀牛，皆是被世界自然基金會列為瀕危動物，由仔細打磨的金屬和寶石鑲嵌而成。每顆寶石的大小、重量和切割各有不同，並由人手鑲嵌，塑造栩栩如生的效果。表盤組件的數量視乎設計而定，大猩猩表盤組件數量最多，包括139個；大象、老虎和熊貓款式則分別有135、127和112個，犀牛一枚則仍然在製作中。

每枚表盤均包含3至6個大型的白金鑲托，以固定多塊白金或黑金小托盤。在顯微鏡下，大家能看到每個小托盤也刻有一個數字，以確保寶石鑲嵌工匠組裝相應的白金組件或寶石時，精準無誤。表盤底層是閃亮的深藍色砂金石，然後使用鑲托、小托盤，以及鑽石、拋光鍍銠白金或啞面或微噴砂黑金和干邑色藍寶石等裝飾元素，逐一組合出動物的形態。部分組件非常細小，例如大象眼睛的拋光凸圓形白金直徑只有0.9毫米。每個表盤上的動物，均展現出令人歎為觀止的鑲嵌工藝。

表盤刻劃瀕危動物 栩栩如生

5枚Endangered Species腕表均搭載複雜的手動上鏈機芯，包括採用雙軸陀飛輪、球形月相和動力儲存顯示3大複雜裝置。位於10時位置的立體白金月相複雜裝置，由人手依照月球表面的隕石坑雕刻而成；代表地球影子的黑色蓋子掠過立體月相，顯示月亮周期。表盤的1時位置設有小指針，顯示65小時動力儲存，7時位置設有雙軸陀飛輪，12時位置則飾以鑲鑽的Graff圖案。腕表採用48毫米白金表殼，表圈飾以隱藏式馬賽克鑲嵌的梯形切割鑽石，同樣展現品牌運用寶石的技術。

品牌今年的Skyline系列腕表則以中國地標為主題，分別以長城和天壇為背景。長城是地球上最長的建築，原本用作軍事防禦用途，歷史可追溯至公元前7世紀，部分較為人熟悉的部分（如腕表中刻劃的部分）則是在14至17世紀的明朝年間興建。根據中國國家文物局計算，長城總長度達21,000公里。至於位於北京的天壇則初建於明朝（1420年），是中國最重要的廟宇之一，表盤描繪的是天壇的祈年殿，3層高的塔樓建築樓高38米，於1998年成為聯合國教科文組織世界遺產。

中國地標作主題

Graff的工匠結合多項罕見的手工技巧，包括手工雕刻、微型彩繪和寶石鑲嵌技巧，把歷史建築活現眼前，精細的立體表盤需時100小時才能完成。其中長城表盤由4層浮雕組成，底層以砂金石塑造繁星夜空。第2層是手工雕刻白金鑲托製成的城牆和烽火台，工匠以特別顏料在黃金上塑造漸變色效果，以刻劃泥磚的細節。第3層的翠綠樹林以仔細錘煉的白金製成，並加上微型畫。第4層是沿表盤往上延伸的城牆走道和右方烽火台的頂層，兩者以隱藏式鑲嵌的不同形狀切割的鑽石鑲嵌而成。

至於天壇表盤同樣以4層浮雕組成，以砂金石為背景。第2層建築包含多個部分，主部分是飾以微型彩繪的立體白金組件，建築頂部和長梯形鑽石的外框為實心黃金，建築底部則為白金塗漆細節。第3層鑲嵌多排長梯形切割美鑽，與第4層組成結合彩繪技巧的雕刻階梯和磚牆。兩枚腕表均採用48毫米玫瑰金表殼製成。

一個品牌要進步，就不能故步自封，Graff正正將它最耍家的珠寶工藝，結合腕表設計，將珠寶工藝在瀕危動物和世界遺產建築在表盤上重現，成就出令人一見難忘的腕表傑作。

文：Tung Cheung

編輯/王俊杰

美術/謝偉豪

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