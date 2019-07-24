Watch News：買二手名表 享免費驗證

【明報專訊】腕表二手市場一向不錯，除了實體的二手店、拍賣行以外，網上拍賣／二手交易平台的腕表交易也不少。像進軍香港3周年的Carousell分類買賣平台，在過去6個月間，就「豪華鐘表」類別的產品，已錄得每月超過100萬次瀏覧及超過6萬次交易。一般人在網上拍賣，最擔心的是貨品的真確性，Carousell最近便與二手奢侈腕表零售店名錶廊（Ken's Watches）合作，Carousell用戶可於買賣腕表時享有由名錶廊提供的免費驗證服務。

Carousell與名錶廊合作

Carousell 5大搜尋量最高的奢侈腕表品牌中，以Rolex擁有最多款式、瀏覧次數及交易數量，所以驗證服務亦先由Rolex開始試行。Carousell用戶在提交Rolex腕表作拍賣品時，可標記「#接受KenWatches驗證」，以刊登在Carousell應用程式的特選名單中。有興趣的買家可為腕表出價，賣家可選擇是否接受價格。當雙方接受價格後，賣家需於Carousell填寫網上表格，預約於名錶廊灣仔分店驗證，並建議買家同步交易。買賣雙方簽署免責聲明及參與者協議，驗證後交易便告完成。

Carousell指出，Rolex以外，Seiko、Tudor、Omega和Panerai也是用戶經常搜尋的品牌，將來也有將驗證服務擴展至其他品牌的計劃，令買賣雙方更有保障。

文：Tung Cheung

查詢：www.carousell.com

www.kenwatches.com