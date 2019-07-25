The Buzz：專訪Alber Elbaz 帶着「快樂」回歸時尚界

快樂元素：懂得Alber Elbaz的人都知道，他向來熱愛美食與時尚，在是次聯乘系列的硬照當中，特別注入他鍾情的元素，當中還包括其簽名式的蝴蝶結造型。（上至下）運動鞋鞋底豆豆鞋$5100、金屬色面料手挽袋$12,600、皮革芭蕾舞鞋$5100、氯丁橡膠潛水面料手袋$12,600、金屬色面料Double T loafers $6200（品牌提供）

Alber Elbaz筆下的草圖風格，向來都是既繽紛又卡通化；圍繞這次系列概念的草圖，正好流露快樂氣息，當中更有經常出現在他手繪作品中的自畫像。（品牌提供）

【明報專訊】「快樂其實好簡單！」這句充滿智慧的說話，又有多少人能夠做到？對於一個曾經迷失的人來說，要領悟箇中道理，絕對需要時間「開竅」。久違時裝圈一段日子的Alber Elbaz，終於回來了，這次他帶來一個讓人快樂的時尚系列。

自2015年離開舊東家Lanvin後，「肥仔設計師」Alber Elbaz的去向一直令時裝迷期待，又或是擔心，因為時裝圈向來現實，還記得在他的前段「空窗期」日子裏，在差不多季季都上演的「音樂椅」換人遊戲之中，人們還會提起他的名字。不過，當日子過去，新人輩出，Alber Elbaz似乎逐漸被時尚界遺忘。直至最近與Tod's合作T Factory企劃Tod's Happy Moments系列，才讓「鐵粉」感到一絲安慰。

設計「快樂」源於不快樂

早前在巴黎舉行的發布會中，Alber Elbaz不諱言他在過去數年不太快樂，「我的生活曾經發生很大變化，我不想再做時尚的工作，不想繪畫草圖，甚至不想觸摸布料。我決定到世界不同地方旅行，其間我參與一些MasterClass，我想了解時尚的未來方向。除此之外，我亦想去教導、去學習」。最後他決定製作一些讓人開心的鞋履，而他自己亦可以從中得到快樂，「系列可說是為我自己而做」，Alber Elbaz說。另一方面，他發現近年來，時尚圈中人亦同樣過得不快樂，「我想為時尚界注入一些快樂元素，一些快樂的時刻，因為我們是世上為男女創造夢想的行業。但是我看到很多處身時尚界的人，也因為不同理由而不開心。我們的生活都需要一點快樂」。

為豆豆鞋注入鮮明色彩

那麼當Alber Elbaz創作系列時，他的靈感從何以來？「我的原意是為人們在日常生活或人生不同階段帶來開心時刻。我想捕捉一些快樂的時刻：比如幸福的戀愛，一個幸福的大家庭。」而在這個企劃當中，他就特別選擇從品牌的標誌Driving Shoes（Gommino豆豆鞋）為出發點。談及設計時，Alber Elbaz流露專業設計師的口吻：「我不是Instagram名人，也不是KOL，作為一名設計師，當我接下這項企劃，就以自己的方式，重新解釋品牌的DNA。」

他注入個人色彩之餘，同時保留「豆豆鞋」的精髓，變奏成色彩鮮明的款式、換上運動鞋鞋底，或綴滿logo等設計。此外，他亦為鞋履構想出有趣的意念，「無人駕駛汽車將會成為未來的趨勢，我想為每個人創造一種新的鞋履，用於日常『駕駛』之中。我認為鞋履是未來的『新車』，它們會帶領我們到不同的地方」。

在整個系列之中，Alber Elbaz表示他特別鍾情用上氯丁橡膠潛水面料製造的款式，「是為快樂的人而設的，他們輕鬆地走路，像在微笑着告訴別人『幸好，我沒有遲到』」。他表示在創作初期，會從街上的人和事取材，觀察他們穿著的鞋履而取得靈感。

鞋履可改變整體形象

從昔日被形容為「最了解女人的男性設計師」，到現在參與T Factory企劃炮製鞋履與手袋，Alber Elbaz認為兩者有什麼不同？「時裝像是一種對話與關係，它不僅是一襲衣服的正面和背面，而是關乎於這兩者之間——是關乎於女人的。至於鞋履，它們不僅是鞋履，還可以改變整體形象。」談起衣服，Alber Elbaz始終說得起勁。對他而言，快樂又是什麼？「快樂並不一定由大事而來，有時可能源於生活中的點滴。我不知人們是否可以一直保持快樂。但當快樂來臨的時候，即使是微不足道，我們都應該擁抱、珍惜，並記着那種感覺。」

文：Vivian Lau

統籌/John Wan

編輯/梁小玲

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