Brand Focus：冬暖夏涼 陪你一輩子 經得起考驗的羊毛衣

上等羊毛系列：Anteprima推出的上等羊毛系列，用上超精細羊毛製作，樸素色調容易配搭。（左）上等羊毛圓領上衣 $3495，（中）上等羊毛開胸外套 $5495、上等羊毛高領上衣 $3695，（右）上等羊毛圓領上衣 $3495（品牌提供）

【明報專訊】人的一生，總有不少東西用時間來量度。例如日久能看清一個人的品格、一段關係的深淺……然而有否想過，原來衣櫥中的那件衣裳，也可作為時間的尺子？雖然衣服並非不朽，但有些也能夠經得起時間考驗，例如Anteprima最近出品的上等羊毛系列。

一件衣裳不應只得一季感情

在這個速食文化的世代，「永恆」是奢侈品，反之「貪新忘舊」則隨處可見。似乎某些品牌深明這道理，於是捧着這原則創作出各式各樣的fast fashion，亦的確曾經佔領過時裝產業好一段時間。不過，他們都忘了，即使花花世界再精彩，一件衣服穿久了，必然會與主人產生感情，而感情一旦有了基礎，就算迎來的那件新品有多華麗、多緊貼潮流，任誰也不再稀罕。只盼衣櫥裏那件陪伴良久的衣裳，能夠抵擋得住年華的洗禮，繼續與自己並肩作戰與成長。然而品牌Anteprima好像聽懂了別人的心扉，近日推出全新的上等羊毛系列，正正以「Timeless」與「質量」為旗號，承諾新作要與穿者細水長流。

高質羊毛衣 柔軟簡約

品牌Anteprima向來致力為女士製作優質長青的服飾，從不忽視物料的品質，今回品牌再下一城，為繁忙都市的女性設計出一共3款不同風格的羊毛系列。但究竟系列當中有何可取之處？同時能滿足成熟幹練的女士們？羊毛纖維的優質，以及色調的樸實簡約，正是系列最令人津津樂道的地方。

若將高質羊毛纖維，與傳統粗質羊毛纖維比較，其可伸縮的程度不單更高，還擁有吸收大量水蒸氣的特性，故此當顧客親身穿上毛衣時，便會確切體會其柔軟、極度溫和、有效減少人體汗液等特質。這些高質羊毛纖維，源於澳洲100%純天然生長的綿羊，因孕育於擁有乾淨水源的大自然環境，令其衍生品亦有100%可生物分解的優點，達至可持續及環保理念。

透氣度高 抵抗潮濕天氣

縱然賣點多多，不過眼見毛衣厚實，相信顧客也有同一顧慮：產品是否適用於夏季？品牌解釋，羊毛的透氣度極高，而且有效抵抗潮濕天氣；可根據體溫靈活調節，冬暖夏涼，用家不用過於擔心夏天穿羊毛衣。用色方面，今季以灰、粉紅、深藍、白、湖水綠5大色調為主打，相互穿搭也能帶來和諧長青的感覺。綜合物料與顏色的運用，系列的確像與急促的潮流節奏抗衡。

當然Anteprima亦非常着重主要季度的系列，讓品牌設計保持創新：既在時裝騷上帶來更多元化作品，同時亦為了貼近女士們的實際需求，推出比較「Down To Earth」的系列。單看上等羊毛系列或早前以cashmere作為主打物料的系列等，設計依然一絲不苟，難怪品牌能俘虜眾心。

文：王海燕

編輯/陳淑安

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