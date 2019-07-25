Fashion News：吃一卷「鈔票」

【明報專訊】每次到置地廣場閒逛，通常會被各家各戶奢侈品店舖誘使停下腳步，但最近卻可能因為位處於中庭1樓的Café Landmark而停下來，咖啡廳近日推出的二人下午茶套餐來頭絕不簡單，除了本身製作的精緻美點，更歸功於品牌Moschino。Café Landmark跟品牌聯乘，推出一款款擁有視覺兼味覺的別致美點。

美鈔印花盛載別致美點

還記得Moschino 2019秋冬系列嗎？其主題以1970、80年代美國電視大富翁節目——「The Price is Right」為靈感，當中款式更有大量鈔票印花設計……但為何要在這時提及有關系列呢？因整個套餐不少元素，靈感也啟發自這精彩的「遊戲騷」概念。

先看看盛載了兩組點心的托盤設計，正是採用了美元紙幣的印花元素；為了讓人聯想起舊年代甚為流行的「TV Dinner」（意味一邊收看電視，一邊享用即食加熱食物），還特意用上一些較易煮熟的食材呈現，如煙肉雜豆焗薯、焗意式牛肉丸等佳餚；那個意大利青瓜香醋卷也呼應大富翁節目中經常出現的「現金」鏡頭，從而製出外形猶如「一卷鈔票」的卷狀點心。其他美點還包括頂部有Moschino字樣的馬卡龍、香檸芒果莎莎龍蝦尾、鮮莓撻、Tiramisu等。

能夠一次過體驗視覺與味覺的享受經已令人振奮，不過兩大單位還安排了食材以外的驚喜給顧客，每位客人用餐後，也可獲贈Moschino限量小熊香水一支（30ml）。若然還在躊躇假日好去處，是時候來tea一 tea吧！

■Café Landmark X Moschino下午茶

日期：即日至8月31日

時間：周一至周六，下午2:30至6:00；周日，下午3:00至6:00

價錢：兩位港幣$398

地點：Café Landmark 中環置地廣場中庭1樓

查詢：2526 4200

文：王海燕