Hear HER Say...：愛寵紋上身留住安全感

【明報專訊】養有一貓一狗的譚凱倫（Helen），把寵物紋在身上，不單令她外形變得更獨特顯眼，也為她帶來一份安全感。熱愛自由的她，特別關注動物權益，因為牠們不單讓她內心充滿愛，更為她打開了與別人交流的一扇門。

1. 你最喜歡哪種穿衣風格?

黑色鬆身連身裙，讓自己穿起來感覺低調沉實。喜歡剪裁簡單，不易過時的款式。

2. 你如何定義自己?

我是一個熱愛自由和敢於追求人生的古怪女子。從小我便覺得自己跟其他人不太相似，個性非常自閉，不喜歡出街，即使現在入行後仍是這樣，除非為了工作，否則我不會去油尖旺這些人多的地方。

3. 為何會當上寵物美容師?

由細到大我都喜歡養寵物，養過貓、狗、龜、倉鼠、麻雀和蝙蝠，所以便想找跟動物有關的工作。19歲那年，剛好有機會到寵物美容店當學徒，便邊做邊學，後來我亦有上相關課程，增加知識。

4. 最難忘的寵物店工作經驗?

第一日於寵物美容店上班時，便要為一隻狗冲涼，途中突然哮喘發作，由於沒有帶藥在身，很快便缺氧暈倒，醒來時已經在醫院，幾個醫生圍住我說我剛才心臟停頓，要打救命針才救醒。雖然最後找不到哮喘發作的原因，但之後返工我都會帶藥在身。

5. 成為寵物美容師對你的影響?

它為我打開了一扇門，認識了很多新朋友。因為我一向情感封閉，不喜歡和人溝通，但透過這份工作認識了很多寵物的主人，大家因為寵物的話題而成為朋友，令我很開心。

6. 當初為何會參加選美?

我的婆婆早幾年患上腦退化症，已經不認得我。2016年ViuTV舉行選美比賽，有紋身也可以參加，我便想起婆婆以前曾叫我參加選美，為了想上電視讓她記得我，我便膽粗粗參加了。後來我將選美時影的相片給她看，她有一刻突然清醒了，也記起我。

7. 第一次紋身是什麼時候?

15歲時遇上家暴，對自己有很大的負面影響。當時有反覆思考過紋身會否影響自己的前途和工作，但最後決定在耳背紋了一個嘴唇圖案，提醒自己要愛惜自己。

8. 紋身對你來說有什麼意義?

紋身是自我治癒的方法。我現在有5個紋身，除了頸背紋了求平安的泰國刺符外，另外4個紋身都是我自己畫的。從小我沒有固定的家，很多重要的東西都無法留在身邊，紋身讓我可以把自己喜歡的東西留在身上，令我有安全感。

9. 你覺得有什麼是被高估的?

人對自己生而為人的權力。地球上有很多生物，最高智慧的人類大量繁衍，除了主導地球資源，也主宰了其他動物的生存權利。人類應該尊重其他生命，可以不愛但不要傷害。

10. 你心目中最美的人是……

善待動物的人。

■Profile

譚凱倫（Helen）

曾任寵物美容師，2016年參加ViuTV實况選美節目《美選D.n.A》入行，擔任主持及演員，參演處境劇《娛樂風雲》及主持遊戲節目《估你唔到》。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安

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