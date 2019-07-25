Double F：道歉的藝術

【明報專訊】收到一封道歉信，訴說不明白冒犯之處，但仍用心理解並表示歉意。雖然心裏怒氣稍減，但望着通篇文字感覺怪異，這信行文更像公函，列點解釋當時不覺事情有問題的原因，以及過後為何醒覺應要道歉。

如此洋洋灑灑，倒像是在交功課寫悔過書，也不知是否該為此信而感動。好友說起他伴侶亦如是，每每道歉時條條框框、前因後果一一細數，讀完卻總感覺不到對方明白自己的處境與感受。

「愈是長篇大論，那麼認真的解釋，愈感到他道歉是因為知道我生氣，但卻不了解我為什麼有被傷害的感覺。而這種不了解，又是另一種隔膜。」好友說。從來同理心最難，怎樣會知道另一人在不同處境下的不同感受，所以道歉的藝術比一切都難，不在於怎樣陳述後悔自己的言行，而在於真誠——如何令對方感受到，是的，我明白你的感受，是的，我抱歉造成你有被傷害的感覺。

真誠表現是如斯之難

Put yourself in someone else's shoes，英文諺語一早道破，要去到如此私密的同穿一雙鞋同在一處境，才能得到一點明白別人感受的可能。所以真誠的道歉如斯之難，難於當我的價值觀、目的與你如斯不同，我如何理解別人的心思。

比如說，當時此刻的香港，不要說犯錯最多的政客會不會出來道歉，就是會，道歉許是因為群情、策略，如缺乏同理心就斷不會明白，你到底有多失望、多受傷害、多不快樂。

這陣子常想起大學時的老師司徒薇，雨傘運動前後她皆全心投入社運，記得那時她有一課講法國哲學家Alain Badiou，借哲人談愛情談世界大同。大致意思是，每人都沒可能完全理解其他人，但若每次願意把自己的邊界再推遠一些再推遠一些，便會愈來愈接近別人，接近更易理解別人之異的可能，自己的想法也漸漸改變，終致可以明白世界的真理。

人皆孤獨，要明白另一人的感受是如何困難？或許我也把邊界拓遠，明白別人為何覺得如是操作毫無問題。但又記着老師所言：無論你把邊界拓得多遠，你最終也只能接觸到別人的邊界——兩重邊界重疊，離同穿一雙鞋同行同痛仍遠得很。當此世代，人心分裂，Alain Badiou所言之愛與大同難以企求。而一再言及拓遠邊界而盡量接近他人的司徒薇也出家了，曾熱烈投人社運的人，是有多大的失望，才選擇退回到更小的世界，求真理之於己身之修為？

有關道歉，日本作家向田邦子寫《父親的道歉信》一文，說到嚴格的父親從沒有為女兒受到的屈辱道歉，後來信件中一句：「日前你做的事很勤奮。」讓女兒終感受到父親的明解，放下心事。向田邦子的父親沒說任何一句抱歉的話，她卻更感到父親的歉意。

文：方太初

（www.facebook.com/fongtaichorr,IG：fong_taichor）