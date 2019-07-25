Mrs. in Germany：私隱無價

【明報專訊】英國航空就去年被黑客入侵電腦系統而泄漏多達50萬個客戶資料，被英國資訊專員處判罰1.83億英鎊，其實我們熟悉的國泰航空公司，亦於去年泄漏了900多萬個世界各地的客戶資料，但因為事件發生於歐盟新《通用數據保障條例》（General Data Protection Regulation）私隱法例實施之前，所以毋須被歐盟嚴懲罰款。

Cash是德國人最信任的生活必需品

隨着電子貨幣普及化，使用者的個人資料、瀏覽及購物模式、通訊紀錄、電子商務等大數據成就了無限商機，亦同時衝擊私隱保障。我以前是一個不折不扣的「Facebook癡」，亦是一個「WhatsApp迷」，只要一有空餘時間就手機不離手，「讚好」很多專頁，就算暴露了喜好或瀏覽數據也不以為然。來到德國，留意到本地人大多不沉醉使用社交媒體的，我有些朋友甚至乎連信用卡也不常使用，cash就是他們最信任的生活必需品，或者德國的納粹歷史，警惕了很多人對個人私隱的保障。

在大數據時代，大多數的文明國家和網絡平台都致力加強個人權利保障，以德國為例，若公商團體在沒有提醒用戶下在網絡平台記錄其資料及運用其瀏覽數據；或在商店或餐廳等公眾場所內，在沒有提醒顧客下裝置閉路電視，均隨時面臨數十萬歐元的罰款以及監禁，數年前Google就因為利用街景車在德國街頭收集網絡數據而被罰10多萬歐元。當一個國家和國民都明白私隱的重要，就一定不會實行「社會信用體系」。

這麼多年來中國內出現了專屬的網絡平台，以百度取代Google，微博取代Twitter，Youku取代YouTube，微信取代Facebook、WhatsApp和Instagram等通訊和交友程式，極權且完美地阻止和過濾國民得到外國資訊，同時亦堵截大數據向外國流出，除非是「翻牆」高手，否則在被蒙蔽的情况下，沉醉於「河蟹」和「維穩」的風氣中，就自然不會抗拒實施社會信用體系。聽說不少國民支持系統，他們相信計分制度能有效杜絕無良商人，黑心貨品及網絡暴力。天呀！為什麼可容許道德底線完全被擦走？為什麼保障消費者或網絡用戶，並不是從國民教育着手？為什麼要栽培良心商人，並不是先建立廉潔社會和正確商貿價值觀？為什麼要在法則規管下才有良心道德？人與人之間不應該被一個分數而變得疏離，社會信用體系根本就是抄襲電影《飢餓遊戲》中的橋段，令人為求生存，每天既要求同除異，亦要互相出賣計算別人，把別人的分數拖垮，從而令自己的地位更顯超然。莫說普羅大眾根本無法完全理解這個透明度不足的評級標準怎樣運作，達官貴人處理事情更大可假手於人，所以整個系統其實只針對一般平民百姓，掌控維穩。

我懷念英國殖民地時代的香港，但明白人總是要向前走。雖然不知道2047後的香港會否被實施社會信用體系，但請毋忘初衷，請大家要一同努力守護民主和自由。

文：豆媽

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