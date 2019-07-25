鋒芒乍露：我可以做什麼？

【明報專訊】提筆時，正坐在飛機遠赴歐洲兩周之旅，心裏萬二分的捨不得在此時此刻離開風眼。上機前一整天都在看幾個記者招待會的現場直播，閱讀四面八方傳來的資訊，翻看來自更多手機拍下的元朗一夜激烈影像，留意最新動態，大都是令人沮喪和失望的大話連篇和偽善面孔，加上新界西北店舖提早關門，全城不是人心惶惶，便是憤慨和悲哀。這幾年，香港市民積累不少鬱結，就在這兩個月爆發出來。大家心裏無力，一方面覺得什麼都嘗試過，最有權威的團體及個別專家亦表態，政府還是不為所動，另一方面是在這個大時代，心裏總會問自己：「我可以做什麼？」然後發現自己很渺小，除了上街遊行和參與網絡討論，不知道如何承擔多一點。

市民可以承擔的歷史角色和機遇各有不同，但必須有自己的思想——批判的、能分辨真偽的思想，並且堅定地追求公義。我跟不少充滿熱血與無力感的年輕人說，在等待中要好好地裝備自己，當歷史呼喚你的那一刻，便有足夠的能量發揮所長。

裝備自己，可以是訓練一個懂得解讀事情的頭腦和心智，其中一個做法是多參與活動，體會現場情緒，感受社會脈搏。不能參與所有前線活動，但我們可從網上直播中盡量觀察前線的人和事，還要多看不同頻道，從幾個角度觀察現場，聽現場訪問和事後的記者招待會及個人聲明，盡量從原始資料下工夫。

6月12日下午，我在屏幕中已察覺現場氣氛緊張，遂取消了一些會議，全程看直播，直至深夜，看得雙眼乾澀，只被時而感觸掉下來的淚滋潤一下，人不在，心同在，卻也身心俱疲。7月1日如是，7月7、14及21日也是人不在，心同在，沒空看即時直播，唯有晚上重溫，當然可以用fast forward。

光靠新聞報道是不夠的，就算是最持平的報道也有時間的限制，摘錄他們認為重要的事件，加以濃縮。3秒的精華難以交代上文下理，更提供不了民間脈搏。7月21日晚上環清場期間，有幾位銀髮女士拿着鮮花，站在防暴警察面前央求他們放慢腳步，給年輕人充足時間離開，場面令人動容。有一位牧師凌晨時分在幾條街上，勸喻示威者回家，我也不禁眼濕濕。這些片段，都輪不到在新聞報道中出現。

培養自己的判斷力 守護心裏的一團火

謠言、歪理、強詞奪理、偽真理和扭曲失實的報道充斥社交媒體。唯有親身參與或透過多頻道的直播了解實情，讓自己沉浸在原始資料中，參考有深度和公信力的評論，參考其他人的實地考察及評論員的詮釋，培養自己的判斷力和解讀能力，才是抵抗妖言惑眾者的最上乘內功。

在等待黎明的黑夜裏，不要讓無力感淹沒自己，更不要因只能留在冷氣房看直播和聽評論而感到內疚。在這個大是大非的時代，守護心裏那一團火，裝備好思想和意志，不斷問「我可以做什麼」，總有一天你會有大作為。

文：何靜瑩

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）