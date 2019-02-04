Watch News：呼應登月50周年 漫步月球321機芯再現

1969年7月21日第一枚在月球上被佩戴的腕表搭載321機芯，50年後的今天重新面世。Speedmaster 321鉑金月球表用上月球隕石片裝飾表盤，呼應腕表的登月歷史。$487,000（品牌提供）

【明報專訊】今年是人類登月50周年，Omega早在今年初便宣布品牌將會重新推出曾經登月的經典321機芯。等了數月，品牌終於在香港時間7月21日，在太陽神11號登月及人類踏足月球50周年的紀念時刻，推出配置傳奇321機芯的全新超霸月球表。

當年，321機芯以精緻的設計贏盡口碑。它是品牌在1957年推出Speedmaster系列時，第一枚用上的機芯，並曾配置於多款遠征太空的腕表之中，包括Speedmaster ST 105.003腕表（通過美國太空總署測試認可，美國太空人Edward White亦曾於首次太空漫步時佩戴）及Speedmaster ST 105.012腕表（1969年7月21日第一枚在月球上被佩戴的腕表）。

全新的Speedmaster 321鉑金月球表的藍寶石水晶鏡面表背，透視重新組裝的321機芯。42毫米磨砂及光面表殼以鉑金合金物料鑄造。表殼設計靈感取自第4代Speedmaster腕表（ST 105.012）的不對稱表殼邊緣設計及扭狀表耳，襯黑色皮革表帶和鉑金表扣。腕表配置黑色陶瓷表圈，設有以白色琺瑯物料製作的經典測速計。

以月球隕石片裝飾表盤

腕表的梯級式表面以瑪瑙製造，配搭18K白金小時刻度及指針，品牌特別以來自月球的隕石片裝飾表盤，呼應321機芯與Speedmaster腕表一起登月的故事。

文：Tung Cheung

查詢：Omega 2518 9871