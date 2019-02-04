Hear HER Say...：自我挑戰的人生旅程

【明報專訊】對於伍靜麗（Angie）來說，人生就是不斷成長，自我挑戰的旅程。大學念法律卻當上超模，在時尚界人氣達到高峰時，又進軍運動界，當上教練並推出自家運動服裝……每次的轉變，總讓人感受到她的勇氣及成長。最近，懷孕已經6個月的她，將迎來另一個人生大挑戰——首次當媽媽。

1.你如何定義自己?

我是一個喜歡challenge的人，要一直學不同的東西，跟不同的人合作，生活如果太平凡的話，我會覺得很悶。半年前，我將自己喜歡的fashion和fitness事業結合，和一個本地品牌crossover推出sustainable運動衫，當中88%都是用recycle fabic來造，這算是我近期事業上的新挑戰。

2.你最愛的穿衣風格是……

Sporty和gender-neutral的服飾。我穿裙時愛配搭波鞋和oversized jacket。偶然出席event打扮可能會加多一點女人味，但都會是以型格為主。

3. 移居來港對你有何改變?

我覺得香港是一個non-stop的城市，很喜歡這裏生活節奏很快。另外，在香港很容易遇到來自不同國家的人，這可以刺激我有更多idea，去嘗試不同的事物。

4. 當運動教練帶給你的啟發?

當教練讓我可以幫助更多人追求健康，這帶給我很大的滿足感。另外，也增加了運動和健康的知識，就算現在懷孕，也懂得為自己安排不同的運動來鍛煉身體。

5. 最愛的運動?

打拳，因為可以燃燒很多熱量，而且我很享受在studio內，伴着clubbing燈光跟着音樂節拍來打拳，感覺更輕鬆開心。

6. 當上媽媽的心情?

覺得很緊張和興奮，也有一點害怕，因為我是第一次懷孕，一切都是unknown。但成為媽媽不會令我改變自己的個性，只是加多了一個身分。

7. 懷孕時另一半如何支持你?

懷孕時偶然會變得比較emotional，但另一半也很支持和體諒我。試過一次我突然很想喝氣泡礦泉水，他也立即幫我去買。

8. 懷孕時穿著也講求時尚?

是的，幸好我大部分都是中性和鬆身的衣服，所以懷孕後還能穿得下。以前我穿鬆身衫會配搭緊身牛仔褲或leather skirt，懷孕後就會改配彈性leggings。

9. 你覺得有什麼是被高估的?

常常有人說「女人30歲就要結婚和生仔」，但在這個generation女人30歲不一定就要settle down，仍可以繼續尋找自己的人生和方向，繼續成長。

10. 如何鼓勵女生欣賞自己的獨特性?

不要盲目追求潮流而forgo自己的獨特性。不同年紀的女生都應該學習新事物，讓自己keep住成長，便能欣賞自己。

■Profile

伍靜麗（Angie）

來自馬來西亞，16歲當上兼職模特兒，及後於英國念大學修讀法律系，畢業後卻毅然放棄做律師，來港追求自己的天橋夢，成為Model One旗下全職模特兒。

文：Sabrina Au

編輯：陳淑安

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