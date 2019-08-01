JW Diary：台北校園遊

【明報專訊】7、8月該是開心的，放暑假，可是社會的不安，每一個人憂心仲仲，我亦如是，雖人在台北。只能安慰朋友們先外遊透透氣吧！若工作在身，也可以來台北周末遊，總比逢周六日躲在家裏好吧？

台北有些什麼好玩的？那些熱門的旅遊景點像國立故宮博物院、中正紀念堂、華山1914文化創意產業園區和松山文創園區等也就不多說了。無論是否文青，我也會推薦不妨往國立台灣大學、國立台灣師範大學和淡江大學走走，景色宜人，會令人靜下心來，亦是拍照打卡的好地方！

台大 師大 淡江大學 拍照打卡景色宜人

台大和師大均位於台北市，台大前身由日治時期1899年「台灣總督府醫學校」創校開始，1928年建設為台北帝國大學。在羅斯福路四段1號的台大校本部，一走進校園，迎面而來的便是道路兩旁參天椰樹的椰林大道。紀念台大及北大前校長傅斯年的傅園、醉月湖等均是台大的著名景點。校園內還有讓農務系學生實習的稻田農場，外來訪客可以在稻田旁邊的咖啡店喝一杯咖啡，欣賞日落美景，別忘了是在市區啊！

師大則位於和平東路一段，與台大相距只是一個捷運站（地鐵站）。師大前身為1922年創立的台灣總督府台北高等學校，1946年改制為台灣省立師範學院，以培育中學師資為本。師大最著名的校園建築是它在日治時期1920年代興建的英式建築群。而師大和台大附近的夜市也是吃貨必逛之地。

這段日子我便常愛到師大和台大走走，因為我中學時代的中文和中史科老師很多來自這兩所高等學府，影響了我對現代文學的興趣，以及日後赴台求學的決定。

當然，我更愛回母校淡江大學逛，不過路途較遙遠，在新北郊區淡水，從台北市搭捷運大概45分鐘。通常台北人會將淡水列入周末郊區旅遊點，看日落，去漁人碼頭、老街的小吃攤、以及1644年荷蘭人興建的城堡「紅毛城」。看日落的最佳景點是在山上淡大校園內的宮燈路，道路上兩旁是中國宮燈和古建築群，像鴨蛋般橘紅的夕陽就在面前，彩霞滿天，那場景是非常瑰麗！

文：Janice Wong

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