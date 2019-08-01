Nordic Living：良心未晚

【明報專訊】我幸運，少年成長在香港1980年代黃金期。努力讀書進入社會，之後勤力工作儲蓄自能掌握美好前景穩定生活。電視台和大報章是香港人信賴的，政府和警察是市民倚仗的。從來要求不超越現實的香港人，有屋住有工開有飯開有戲睇，普遍已經很安分滿足。

記得互聯網未面世前的娛樂之一，是周末黃昏和家人擠在梳化上看明珠台9點半大電影。每逢遇上感人的情節，大家動也不動，不擅直接表達情緒的典型港式家庭，幾對眼睛定格在前方兩米的磚頭型電視熒幕上。然後會聽到媽媽索鼻水微微之聲，爸爸定半開玩笑道阿媽好感動。

好多年後在北國瑞典當了人妻人母，延續娘家傳統，周末跟丈夫孩子齊齊在家看電影。一樣是擠在梳化上，不同的只是不再等電視台，而是在網上平台隨時挑選隨時收看。在我跟當年的媽媽年紀差不多時，我繼承了她的眼淺，看到感人情節就即時眼紅。

示威年輕人代價太大 替他們父母心痛

對上一次在家人群組收到媽媽傳來的照片，是銀髮族遊行。她拍下金鐘天橋魚貫下來的人潮，並寫了一句：「好多銀髮。」之後浪濤洶湧的每一天，爸爸有時用手機拍下報紙文章，我們提點住元朗的家人，妹妹盡力分享分析報道，媽媽一直沒有再貼相。直至728。

3張照片影着電視熒幕新聞現場直播，我見到平面電視高清畫面上滿佈黑夜的煙霧，還有娘家牆壁上一排家庭照中我自己和女兒們少時的合照。妹妹回：「媽你都是早點睡吧。」媽媽答：「心極不安。示威年輕人代價太大，替代他們的父母心痛。」末加那個淚崩頭像。

心痛和淚水表達良知

香港友人說：這個夏天，淚水比雨水還多。連這一句也讓我眼紅了。這個夏天日日看着許多影片照片，看到比戰爭片zombie片更恐怖的現場真人真片真憑實據。今早那幾段：元朗婆婆站在馬路中央用粗口狂罵，第一次參加遊行的太太講到激喊，剛勁漢子朋友們在寫：「哭了。」

「哭」字是一頭犬有兩張口。「血」字是戴着頭盔並肩舉手的人群。媽媽，心痛和淚水表達良知。你一把年紀，本應每個周末自在去飲茶舒爽買老婆餅。但你必須保重身體，要和全部銀髮族人齊齊目證所有人的良心！

文：周游

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