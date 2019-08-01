Go Green：借古鑑今

【明報專訊】北美旅程的最後一站我們來到溫哥華，無意中發現了由BC省建築協會主辦的一系列介紹各個舊城區內建築物特色和歷史的行街旅行團，每位收費只需加幣10元，大喜，立即報名參加了唐人街和Gastown兩個團，年輕導遊雖然並非建築系畢業，但是敬業樂業，熱情幹勁滿分，足以讓我增廣見聞，誠意向各位讀者推薦（www.aibc.ca）。

拾到半世紀前的抗爭手冊

除了在市內漫遊，由於摯友在市外小島上擁有一間小型度假屋，我們也跟着他去小住了幾天。小島面積只有兩平方公里，島上住着村民三數百人，對外唯一交通工具為「街渡」小船。小島上有水有電有消防局有郵差派信，就是沒有收集垃圾這項市政服務。廚餘就地堆肥，汽水罐能換錢所以有一個島民願意代收，其餘的垃圾就要由居民自行帶回溫哥華那邊棄置。小量的家居垃圾可以帶上「街渡」，大件垃圾還需僱用躉船搬走，費用昂貴。因此小島上形成了「漂物」文化，每家每戶都將自家再用不着的東西放在前園，任其他街坊或遊人隨便拿走，照片中這本充滿歷史意義的「直接行動手冊」就是其中一樣漂來之物。

1964年在美國費城出版的刊物，指導民權運動該如何進行。100多頁的小書，從如何組織動員、進行公眾教育和鼓勵選民登記、籌辦直接行動工作坊，以至如何面對被捕、審訊和監禁都有提及，雖然時隔55年，書中內容放諸今日香港，居然還有一定的參考價值。書中最後一章題為「非暴力與武裝自衛」，列出支持和反對武裝自衛的論點，篇幅所限，我只能翻譯其中一段給大家參考：

「支持武裝自衛的朋友假定對方害怕暴力多過害怕非暴力，這對個別警察而言或許正確，卻不適用於他們的老闆。暴力正正是警察和軍隊的看家本領——他們在施暴這方面最有經驗。令他們不知所措的反而是有紀律的非暴力行動。試想像1000個黑人在受到警察極端挑釁後設置路障並從中反擊——這純粹是打仗，可是這個政權贏過比這大得多的戰爭。現實中，這1000個黑人選擇了在Birmingham抗議，持續了幾個月仍然屹立不倒。非暴力抗爭更難以處理，如果你的職責係維穩，你更加會怕了它。」

香港人加油！

文：彭凱恩

（gogreenhongkong.wordpress.com）