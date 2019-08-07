Watch News：專門店特別版腕表澳門登場

【明報專訊】澳門既是鐘表品牌必爭之地，Panerai也在當地設有3間專門店，其中澳門銀河專門店剛重新裝修，設計概念和選用的材質均遵從品牌的意大利傳統，並向水底世界致意，除了換上藍色地氈外，也特別選用橡木、拋光黃銅、青銅等細材料節。

在新店內，品牌也特別展示4款全新的Radiomir系列品牌專門店特別版腕表。腕表的功能、尺寸、材質不一，卻有同一元素：軍綠色表盤，呼應品牌的軍用表歷史。4枚腕表均有典型的枕形表殼和跟表殼一體成形的表耳，構造堅固，是1940年代進化版Radiomir系列的標誌，當時Panerai成為意大利皇家海軍指定的腕表供應商，聲名鵲起。這次推出的腕表中，其中三款用上45毫米直徑精鋼殼，另一款則為48毫米黑色陶瓷材質。3款45毫米腕表分別配上P.4000、P.4001和P.4002自動上鏈機芯，餘下一枚則配搭手動上鏈P.3000機芯。腕表特別配搭緞質綠色櫻桃木包裝盒，配備原裝表帶和專門店限定的替換米色表帶，表帶上配有兩個綠色皮革圓環。另外品牌最近也推出了三款以藍色為設計主調的條紋NATO織布表帶，讓大家能隨心配搭，展現個人喜好和品味。

文：Tung Cheung

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