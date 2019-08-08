The Buzz：最有態度的黑色時尚

堅持：從何時開始我們只能將心中的呼聲寄託於一張便利貼上？但堅持將信念推己及人，又何需理會方法是否卑微。Valentino黑色大衣$21,500、黑色連身裙$26,500、黑色長襪$1400、黑色尖頭高跟鞋$8000（馮凱鍵攝）

莊嚴：穿上黑色禮服，予人莊嚴與權威的感覺，但若欠缺正直與有容乃大的謙卑之心，再凌厲的眼神也隱藏不了內心的虛怯。Gucci黑色氈料配黃色透明帽子$4750、全黑配白領西裝$36,500、黑色領呔$1900、白色恤衫$6800、黑色迷你短裙$7900、深紅色蕾絲緊身褲$1450（馮凱鍵攝）

迷惘：她選擇走上了街頭，卻被身後的花花世界牽動，心裏拉扯之間只能漫無目的地到處遊蕩，尋找着適合自己的答案。Valentino黑色針織毛衣$26,500、蕾絲半透長裙$49,000、黑色短靴$10,600（馮凱鍵攝）

晦暗：陰雲密佈的雨天，在晦暗的街角手持雨傘的她，能否敵得過暴風雨的殘酷無情，迎接光明的來臨？MM6 Maison Margiela黑色背心毛衣 未定價、深綠色襯衫$5790、深綠色裙子$3500（馮凱鍵攝）

希望：只要滿懷信念，每個人也可以是領導者，就是在一片漆黑之中，也總有一線曙光引領方向，走出黑暗。Loewe Wings Hat帽子$10,400、黑色大衣$45,950（馮凱鍵攝）

【明報專訊】時裝設計師山本耀司的眾多名言中，有一句這樣形容黑色：「黑色是一種最有態度的顏色，它分明正在表達……」於是，他透過時裝，表達他對黑色的理解：謙虛與傲慢，慵懶隨性卻神秘莫測，以及更多更多。一直以來，也有無數時裝設計師以自己的方法表現黑色的個性。近兩月的香港街道上不斷上演的真實場面，亦重新定義了黑色，它不再是山本耀司的代名詞，或是負面邪惡的象徵。黑色，原來可以很耀眼奪目、溫柔敦厚。

文化歷史中不同象徵意義

談及黑色，有很多聯想：聯想到山本耀司、川久保玲、Rick Owens、Alexander Wang、Ann Demeulemeester；聯想到#000000這個電腦顏色編碼；黑暗、神秘、權力……以上都是簡單直接的聯想。不過翻查歷史，才得悉黑色的定義溥博如天。

例如為了紀念耶穌離世的「黑色星期五」，黑色被視為悽慘、悲傷、憂愁。在中國文化中，黑色象徵了北方，亦是五色之一。京劇臉譜中，黑色一般象徵正直無私、剛直不阿的角色人物。在肯尼亞的馬賽人心中，黑色代表了陰雲密佈，意味雨季即將降臨，有繁榮與生命之意。遠古的西班牙宮廷視黑色為最高貴的顏色。在德國，黑色則代表了保守派黨派。無政府主義的旗幟亦以黑色旗幟示人。這些例子可見黑色象徵意義之廣。

在黑色眾多象徵意義中，不少人往往對喪禮上的「黑」帶有一種迷思。披麻戴孝是中國傳統的喪服，其以麻質淡黃色衣褲為主。但喪禮來賓、或是基督教與西方喪禮上也穿上黑色禮服，究竟原因與意義何在？

黑禮服 喪禮的色彩

最直接的理解，是黑色常被定義為嚴肅、莊重的代表色，為了對死者的一份尊重，出席喪禮者因而選擇全黑示人。不過歷史告訴我們，這並非以黑亮相的最初原因，穿上黑色原來是為了保護自己。自古西方人認為，逝者死後的靈魂會從身體中掙脫出來，靈魂會於天上游走，若然此時穿上顏色過於鮮艷的服飾，有可能被死者靈魂發現，最終可能會被其纏繞。由此可見，黑色喪服的由來不是為了哀悼逝者，不過演變至今，最終已成體現禮儀的一種重要色彩。

說到黑色服飾潮流的崛起，則要回帶至19世紀末的倫敦。聽聞當時有一群極為考究衣著造型的紈褲子弟，對奢華服飾非常抗拒，反之鍾情於樸實華貴的黑色打扮，漸漸帶領街頭吹起一鼓黑色潮流。亦有指，19世紀時，不少行業本已盛行用黑色為衣飾基調，如工廠員工、礦場勞動者、神職人員、律師、工程師等。

另一邊廂，黑色在荷蘭與美國崛起得更早，大概可追溯到17世紀，其源頭屬於清教徒，不過在革命戰爭後，不同顏色便逐漸被人視為共和與民主的象徵。

黑色時尚與女性抬頭

不過，以上提及的不同時代，也仍然未見女性高舉黑色的衣著旗號。除了葬禮之外，歷史中，黑色並不廣泛用於女性身上，乃屬工人、僕人等較為低下階層。直到20世紀初期，女性穿著黑色開始不再帶有貶義，並流行起來，這必定歸功於Coco Chanel。1962年，她為女性設計了一套黑色及膝小裙子，款式簡約優雅，設計配上一條小頸鏈作襯托，整個造型重新定義黑色的可能性，確立了新一代女性主義的象徵。她曾說：「黑色是永恆的經典，在它旁邊其他顏色都索然無味。」這番名言可見Coco Chanel對黑色的鍾情。接下來還有Yves Saint Laurent著名作Le Smoking「黑色煙裝」的加持，再有Yohji Yamamoto、COMME des GARÇONS等品牌的延續，令女性專屬的「黑色」發光發亮。

街頭黑色 富層次及多元

而來到此時此刻的香港，黑色又有了不同的定義。無論是手撐黑傘卻走到前線的、眼神憤怒手持武器對峙的、滿懷信念的、坐於連儂牆邊徬徨無助的、渴望用盡自己力量反擊的，還是漫無目的漫遊街上的，每個人的角色與情緒全然不同，他們穿在身上的黑色變得更有層次及多元，盛載了勇氣、憤怒、壓抑、無助、對抗、力量、堅持等意義。不過，縱使黑色有多獨特，為何我們定要以黑白兩色來看待事情？亂世之中，請不要忘記，彩色的世界才是最溫暖的。

文：王海燕

模特兒：Clarita （Sun Esee Model Management）

化妝及髮型：KK

統籌/John Wan

編輯/陳淑安

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