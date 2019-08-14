簡約腕表 賀Bauhaus百周年

限量套裝——限量222套的max bill 2019年套裝，包括一枚坐枱時鐘及自動上鏈計時表。$34,480（品牌提供）

對應學校建築——max bill Bauhaus 100周年自動腕表用上銀色啞光表盤、煙煤色表殼。表盤上的紅色指針與日期顯示窗，分別對應代表學校建築的白色外牆及學院著名的鮮紅色大門。$12,180（品牌提供）

形隨機能——max bill 2019年套裝的坐枱時鐘及腕表背面，均飾有Max Bill的畫作及簽名，兩者均符合Form follows function（形隨機能）的原則。（品牌提供）

特色表底——max bill Bauhaus 100周年自動腕表和Chronoscope Bauhaus 100周年計時表款的礦物玻璃底蓋，均重現Bauhaus學院的建築設計。（賴俊傑攝）

【明報專訊】推動社會改變的運動，初時總會面對不少阻力。像1919年在德國成立的Bauhaus藝術和建築學校，創辦人Walter Gropius希望能推動團隊合作精神，發揚和訓練手工藝傳統，追求烏托邦式的理想，卻受到納粹政權的打壓和封殺。直到二次大戰後，校友Max Bill延續其精神，設立烏爾姆造型學院，Bauhaus才正式回到世界舞台。德國腕表品牌Junghans，便推出一系列新作慶祝Bauhaus 100周年。

Junghans的設計一直深具Bauhaus風格，並非忽然湊熱鬧。品牌的max bill系列，正是Max Bill本人在1960年代時為品牌特別設計而成，貫徹Bauhaus設計風格。今年Junghans便推出3個max bill系列新作，在尖沙嘴美麗華廣場新開設的專門店內亮相。

紅色指針煤色殼 向校舍致敬

Max Bill曾形容Bauhaus學院校舍讓他一見難忘，建築設計在當時來說非常獨特，四正外形着重功能。故今年推出的max bill Bauhaus 100周年自動腕表，便參考了校舍設計特色，向學院致敬。腕表用上全新銀色啞光表盤、煙煤色表殼與同色小牛皮表帶。表盤上的紅色指針與日期顯示窗，分別對應代表學校建築的白色外牆、深色玻璃外框和混凝土元素，以及學院著名的鮮紅色大門。

表背的設計同樣精妙，礦物玻璃底蓋重現了Bauhaus學院的建築設計，並在建築的「玻璃窗」位置透視出表殼內的J800.1自動上鏈機芯。腕表直徑38豪米，尺寸適中，不會過大或過細，貼合Bauhaus的實用風格，限量1000枚。

除了自動上鏈款，max bill系列也推出Chronoscope Bauhaus 100周年計時表款。設計遵從Bauhaus的設計原則，以簡約清晰的方式呈現腕表功能，校舍設計線條同樣在表底蓋重現。腕表亦是品牌首款以18K白金鑄造的max bill計時表，限量100枚。表殼比自動上鏈款略大，直徑40毫米，位於12時及6時位置的副表盤分別為30分鐘計時盤及12小時計時盤，中央秒針附停秒功能，由J880.2自動上鏈機芯推動，動力儲存達48小時。

如果一向有留意Junghans腕表的話，應該會知道品牌每年也會推出max bill年度套裝。限量222套的max bill 2019年套裝，包括一枚坐枱時鐘及自動上鏈計時表，糅合了Max Bill的兩項設計專長：構成主義（Constructivism）畫風的作品與簡約產品設計。動力儲存長達8天的坐枱時鐘及腕表背面，均飾有Max Bill的畫作及簽名，兩者均符合Form follows function（形隨機能）的原則，設計簡潔，讀時容易。

12色環成時標 盡顯心思

max bill系列以外，Junghans另一系列FORM A亦貫徹Bauhaus風格。瑞士畫家、藝術學者與教師Johannes Itten為Bauhaus的首批導師之一，曾提出12色環理論，對後世影響極深，品牌將這12色環幻化成12個時標，推出39.3毫米的FORM A Bauhaus 100周年腕表。腕表搭配的表盒亦飾有12色環圖案，饒富心思。

Junghans在150多年來，一直實現將製表技藝與手腕上的設計專業完美結合。雖然經歷過一段動盪多變的歷史，但時至今日，品牌的所有腕表，仍然同樣在德國黑森林區Schramberg內歷史悠久的製表廠生產，堅守品牌的價值和信念。

查詢：Junghans 2155 2842

文：Tung Cheung

編輯：陸亮瑋

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