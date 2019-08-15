品質驗證 看穿二手名牌真偽

據品牌一項針對本地消費的調查指出，在香港最常見的5大冒牌貨的類型及排名，依次為手袋、配飾、銀包、鞋履及大衣。（品牌提供）

跨類別驗證團隊 品牌僱用約由20名專業驗證人員組成的品質驗證團隊，他們均來自頂級拍賣行，鑑定皮革製品、珠寶手表、當代與vintage服裝配飾。（品牌提供）

【明報專訊】無論是「名牌愛好者」或是「鐵粉時裝迷」，於網上購買（尋寶）二手名牌fashion item，已成為購物習慣。當冒牌貨的仿真度愈來愈高，如何單看照片而避免購入假冒產品，變得愈來愈困難。

作為出售二手名牌的網店來說，要贏得消費者的信心，自然要做好把關的角色。

鑑定專家 仔細檢查

2009年面世的Vestiaire Collective，出售二手名牌，聲稱為「世界首屈一指的頂級二手名牌時裝社區」，成立10年來，吸納了800多萬名會員，一直以「100%品質保證」作為招徠。「品質驗證是我們的其中一個核心價值。每件轉售的貨品，都經過專家團隊仔細檢查，確保是正貨。」品牌聯合創辦人及亞太區主席Fanny Moizant說。在2012年，品牌聯同LVMH集團及Christian Louboutin等，簽署由法國政府頒布的打擊網上冒牌產品約章（Fight Against Online Counterfeiting Charter），「大家齊心協力，確保對假冒產品採取零容忍態度」。

每件經Vestiaire Collective賣出的產品需通過嚴謹的鑑定程序，當中全靠品牌的品質驗證團隊，Fanny表示：「我們的鑑定專家來自頂尖的拍賣行，他們均是合格的拍賣官、寶石鑑定師及奢華業界專才。按照他們的專業，在網購平台為指定的不同產品類別提供服務，例如皮具、鐘表珠寶到服飾。驗證工作於巴黎、紐約及香港亞太區分部完成。」

投資收藏 「穩陣」選擇

據ResearchAndMarkets.com的2018年世界品牌打擊冒牌貨品報告指出，「31%用家曾在不知情的情况下購買冒牌貨，因為所花費的金錢而感到憤怒；而12%受訪女性，曾嘗試討回她們已付的金錢，最後卻失敗」。品牌強調購買正貨的其中一個主因，是「投資」兩個字，Fanny表示：「我們教導顧客質量重於數量，投資於奢華品牌正貨，才能夠轉售，甚至乎賺回部分已花的金額。」那麼在Fanny心中，什麼又是值得投資的fashion item？她表示：「最具代表性的經典設計包括Hermès的Kelly手挽袋、Cartier的Tank腕表或是Love手鐲，還有Yves Saint Laurent於1970年代的外套。」另外，較為「穩陣」的選擇，就有「Hermès的Birkin及Constance手袋；1960至1970年代Rolex也是保值的選擇。此外，Gianni Versace 1990年的設計近期亦有價值上升的趨勢」。

至於具收藏價值的產品，例如「絕版」的設計亦有市場，Fanny指出：「Celine by Phoebe Philo、出自Karl Lagerfeld手筆的Chanel、Chloe及Fendi，還有Tom Ford或是Hedi Slimane炮製的Yves Saint Laurent，以及Supreme×Louis Vuitton、Sacai×Nike等『潮物』，也有可能成為日後的新經典。」

延長衣服生命周期

促成Vestiaire Collective創立的另一原因，是Fanny希望能夠直接解決為時尚業界產生的浪費問題。說起當初，她娓娓道來：「當我很年輕的時候，已走在可持續發展的尖端，意識到我們的行為，會對環境產生影響。品牌是循環經濟的一部分，我們的決定例如讓消費者購買什麼、購買地點，都可能直接影響生態環境。」她進一步解釋：「每件衣服的平均壽命，估計為3.3年，而只要花9個月時間做轉賣程序，就能延長一件衣服的生命周期，每次減少20％至30％的廢物，水和碳足迹，並將資源成本降低20％。」

事實上，現今消費者對二手貨的接受程度愈趨提高，花費購物也可以變得有意義，Fanny指出：「我們的顧客年齡層十分廣泛，有來自紐約的20多歲blogger，也有來自新加坡的40多歲社交名流。她們都有着一個共同點：精明和聰明，熱愛時尚、放膽追求鍾情的時尚選擇之餘，同時關心社會議題。」

查詢：Vestiaire Collective www.vestiairecollective.com

文：Vivian Lau

統籌/John Wan

編輯/蔡曉彤

電郵/lifestyle@mingpao.com