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經典產品
文章日期：2019年08月15日
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Gianni Versace絲綢蝴蝶結襯衣$1317（品牌提供）
Celine by Phoebe Philo羊毛襯衣$4303（品牌提供）
Celine by Phoebe Philo印花短袖恤衫$3711（品牌提供）
Sacai×Nike半截百褶裙$1700（品牌提供）
Hermès Kelly皮革手挽袋$79,002（品牌提供）
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【明報專訊】品牌聯合創辦人Fanny Moizant建議：「用作投資的話，經典產品為首選，因為經典的vintage設計，總是經得起時間考驗。」
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