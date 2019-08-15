Double F：書寫黑夜黑警的男人

【明報專訊】顧城留世最出名的詩句離不開「黑夜給了我黑色的眼睛／我卻用它尋找光明」，總覺得這兩句詩在任何困難的時候都合用，都足以給人以安慰以振奮。直到兩天前，我望着手機屏幕上那血色的眼睛不住想：黑夜太黑，我們還可不可以用這樣血淋淋，被射擊致殘障的眼睛去尋找任何光明？

顧城詩裏的眼睛，那不只是一個人的眼睛，而是一如此詩詩題《一代人》般，是一代人的眼睛。《一代人》寫於1979年，正是經歷過文化革命後一代人的感受，直至文革完結後數年，詩人覺得自己仍在黑夜中，只是他願意、亦相信這段經歷沒有讓他放棄尋找光明。

血色眼睛是一代人的眼睛

血色眼睛亦一樣，是一代人的眼睛，但我想在當晚眾多一起看着流血畫面的香港人，憤怒的同時，對政府的失望與絕望也愈積愈深。同一個晚上，女子疑似被子彈轟中的臉孔，受傷男子被按在地上血流披面疼得求饒的叫聲，還有太古城長電梯上被警棍暴打而慌忙逃命的人們的背影……這些重疊在一起的影像，看多了，真的不知道，黑夜之後，來臨的是黎明，還是持續的黑夜？而愛與信任、對抗與絕望，這種種糾纏的感受、這種黑夜裏的血色眼睛將會纏繞、影響這一代人多久？

有說顧城此兩句詩是化自西班牙詩人洛爾迦（Federico García Lorca）的詩句「在這白金的夜裏，黑夜逐被夜色染黑」，這兩句詩正正出自《西班牙憲警謠》，也就是洛爾迦對統治者壓迫與凌辱吉卜賽人這段歷史的紀錄，他寫憲警帶着漆黑的靈魂在城中到處佈下細沙的恐佈，這些憲警「他們隨心所欲，無論想去哪裏／頭腦中暗藏着模糊不清的手槍／捉摸不定的天機」。而因為世事不公，洛爾迦所看到的城市，夜色雙倍地漆黑，頑固、刺耳的槍響將整個黑夜震盪，黑色，就是一座城一段暗黑日子的最佳形容詞。

還有那麼數句，讀來如像可以借來描述當下的香港：「然而憲警隊／邊走邊把火放／青春和天真的想像／統統在那裏燒光」……我不知道，這一代人要用多少年時間去消化眼前這一件事。

還是回到詩人吧，香港人或許不熟悉洛爾迦這位西班牙最偉大的詩人，但應熟悉他的情人達利，電影《達利和他的情人》也算是側面訴說了詩人的故事。

1936年西班牙內戰爆發，反對法西斯主義的洛爾迦因為急於見到親人，回到格拉納達，一個月後被逮捕，沒有經過任何審判便被槍決，屍體被拋入一個廢棄的墓穴中。他被殺時還不到40歲，而他黑色意象的詩在數十年後影響了另一個遭受極權壓迫的世代，成了一代人的黑色眼睛，又在近一百年後暗自回應一座處於黑色時期裏的城市。

文：方太初

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