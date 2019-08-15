Mrs. in Germany：香港是我「家」

【明報專訊】最近與家人倫敦外遊途中，收到香港朋友的短訊，她說每個催淚彈夜也無法安睡，半夜三更希望找與她有時差的人聊天，當她知道我身在倫敦，便突然問我覺得移居英國是否一個好選擇。「移民」這個字在30年後的香港再度興起，當年不少香港人因為64而離開，今日亦有不少人因為612而萌生去意。我有位當醫生的小學同學上月移民到澳洲，亦有一位做投資銀行的大學同學將會於年底「再回流」加拿大；但同時我亦有大學朋友最近裸辭，由原先計劃的小休數月，到現在決定暫停找工作來全力抗爭。有人辭官歸故里，有人夤夜趕科場，面對政治，有人攻，有人守，有人漠不關心，有人離場，背後都有自己的原因，以我這個朋友為例，她有一個快要升中學的女兒，我自己也為人母親，非常明白她面對的擔憂。

講到移民，大部分香港人都會首選英語國家，例如加拿大、澳洲、美國、新西蘭和英國，這些地方有華人社區，港式餐廳超市商店林立，要適應當地生活不會太困難。不過如果給我選擇，我不會移民到這些國家，因為香港人30年前選擇移民的地方，也都是近年其他地區暴發戶會選擇移居之地。當人擁有不勞而獲的財富，當然不吝嗇任何形式上的揮霍，大吃大喝，滿身名牌，買樓買車，豪賭「洗錢」，他們不但把樓價物價推高，既要炫富但又要貪圖社會福利，而且衛生意識欠奉，往往很容易被外國人定性為「麻煩人」，而可悲的是，大部分外國人都不能分辨亞洲面孔，所以香港人難免會無辜被仇視。

雖然移居歐洲在語言上有一定困難，但既然有勇氣「離開」，為何沒有勇氣多走一步學外語？雖然我們一家只是暫居德國，並不是移民，而我們最初到德國的時候，真的很迷惘，好不容易才捱過適應期，語言障礙也需要數月時間由零開始一點一點學習，不過路是人行出來的，時間能幫助跨過難關。

首推移民荷蘭德國 治安經濟穩定

若要移居歐洲大國，先不要被高稅率嚇怕，因為歐洲的社會福利和醫療保障已值回票價，而且歐洲大部分國家的移民政策着重專才和技能，並不是有錢投資便可。歐盟國中我會首推荷蘭和德國，治安和經濟都穩定，荷蘭有不少港人聚居，而且文化上比較多元化，荷語和英語在荷蘭都是普及的，要找工作融入社會相對會比較容易；至於德國，生活和住宿費用在歐洲算是非常便宜，而且在教育方面，就算非德國公民，只要有相對德語程度和被公立大學取錄，每年只需付些少行政雜費，便能免費接受大學教育。最近德國亦提供政治庇護給香港人，假若你有兒女在近期逆權運動中曾經發夢，我相信移居德國對他們來說是一個不錯的選擇。

由送中條例到政府錄音機式回應，然後警黑勾結和濫權，令很多市民不再信任香港政府處理手法，加上近年的經濟民生問題，令不少人扭盡六壬，希望可以移民海外，但無論如何，請不要忘記，香港是我們的根，我們的家。

文：豆媽

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