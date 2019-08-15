鋒芒乍露：B仔B女長大了

【明報專訊】不少年輕人在家裏為免傷和氣動肝火，寧願迴避政治話題，不告訴家人自己參與示威的程度。另一邊廂，父母擔心子女安全，害怕他們變得激進。但子女的沉默令家人更不安，不少朋友請我幫忙勸其子女「冷靜」、「切勿衝擊」。

我的取態是，少年人正經歷巨大的政治喚醒，甚或是生命裏第一個開竅里程碑。他們最想跟任何人分享心裏的那團火，訴說追求社會公義如何把其良知燃點起來。

把家長式關係演變為朋友式關係

這是一個讓父母重新認識子女的良機。持相反意見或過於憂慮的父母，須乘着少年人那團火來打開話題，把舊有的家長式關係（我比你更懂事）演變為朋友式關係（在某議題上，你比我更懂事）。對於較缺乏溝通的家庭，我的忠告是，不要「開口埋口」都是冷靜，像叮囑孩子下雨拿雨傘、天涼穿衣服般囉嗦，久而久之把大家的話題淪為沉悶兼無意義的東西，增加孩子的煩厭感，更導致其減少說話，以求耳根清淨。

擔心子女安危的另一原因，是自己對社運的畏懼，源於對議題和對孩子思維的了解不深。管理畏懼的最好方法，是進入這一代人的世界，多看他們收看的直播頻道、連登及有質素的時事評論員。做好「功課」，讓孩子覺得你並非想像中的愚昧無知和食古不化。打好了一點基礎後，可真誠地問孩子怎麼想，虛心聆聽，過程中最好不要發表自己的「偉論」。孩子願意「開金口」跟你道出其看法乃雙方建立關係的黃金機會，他們渴望被聆聽多於聽你的意見。你也要鎖定目標：和孩子討論時事志不在灌輸你的「真知灼見」，而是深入了解少年人的思考深度和你最擔心的「激進」程度，讓你心裏有個底。

所以，我不斷勸勉家長營造另類的親子活動，說服孩子和你一起看網媒直播，並在過程中聽他們的「旁述」。試想想，一起聽官員的記者招待會，一起分辨哪些是語言偽術、哪些是答非所問、哪些是倒果為因……一起欣賞記者如何扭盡六壬迫使官員正面回答問題，多麼好玩的親子學習活動！

父母最擔心的應該是青少年子女會否只看朋友圈裏的資訊，受其同溫層的「圍爐效應」而產生偏見和偏激。請記住，你又何嘗不是受着另一個同溫層的影響（或蒙蔽）？因此，你可把接收回來的不同版本轉發給子女，一起做fact check，讓兩種同溫層的信息碰撞，擦出的火花可能是兩代人的默契。

最近與一個平常對着長輩沉默寡言的17歲少年人聊天，我誠懇地請他「enlighten me」。他把自己的見解一口氣說了20分鐘，分析有層次，有多角度思維，也能精闢地說出他對運動的隱憂。我對他從此另眼相看，最低限度他比我在17歲時懂事得多。他不再是大人從小掛在口上的「B仔」，而是一個有獨立思想和追求公義的成年人。你家裏也許有個「B仔」或「B女」，他們也期待跟你「真•Connect」。就算意見不合，也不割席、不譴責；兩代爬山，各自努力。Be water, my friend!

文：何靜瑩

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）