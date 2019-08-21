Grooming：運動過後 大汗淋漓 拒當臭男人 深層潔淨法

Kiehl's全效頭髮及身體潔淨啫喱：頭髮及身體2合1潔淨用品，不含硫酸鹽、矽氧烷及防腐劑，綿密泡沫據稱能去除頭髮及身體的過量油脂、汗水及污垢。當中的薄荷醇，能給予皮膚即時的涼快感覺。$180/250ml（品牌提供）

Acca Kappa男士清爽修護洗髮露：男士專用洗髮露，蘊含人參根、洋甘菊及鼠尾草葉萃取物，據稱具紓緩頭皮壓力、抗菌淨化的功效，配以薄荷精油配方，氣味清新。$210/200ml（品牌提供）

Men's Biore清爽潔面紙：採用獨創Touch-Tech技術，據稱能增強潔面紙的耐用程度。當中的特有吸油配方，據稱能除去肌膚的黐立感和異味，適用於面部、頸、手臂、胸部和腋下。$22.9/20片（品牌提供）

The Body Shop竹炭排毒淨肌潔面膏：顆粒質感，採用源自喜馬拉雅山的竹炭，據稱具備深層潔淨功效，清潔毛孔的殘留物；而當中的茶樹油，據稱不會令肌膚乾燥繃緊。$129/125g（品牌提供）

【明報專訊】喜歡運動的男士，看起來總充滿魅力。除了予人健康陽光的形象，亦因為運動促進血液循環、加快新陳代謝，為外表帶來正面的影響。然而，在強烈運動過後，隨之而來的汗水卻會傷害頭髮與肌膚。男士在努力運動之餘，還需要做好運動後的護理工夫。

無論是短髮或長髮的男生，運動過後，頭髮總會成為「重災區」。不過，有時會因為場地問題或各種原因，未能即時洗頭，那麼可以怎樣即時作簡單的清潔？專業髮型師Keith Liu表示：「因為汗水與油脂容易滋生細菌，可以先使用毛巾或是紙巾，抹去多餘的汗水。」另外，他亦建議：「可以使用市面上的Dry Shampoo（免冲水洗髮噴霧），它是一支噴霧式產品，噴出來的質感呈現粉狀，具吸索油分及水分的功效，令頭髮及頭皮變得乾爽。」

大汗宜選較高鹼性洗髮劑

至於經常運動的男生，又適合選用什麼類型的洗髮用品？Keith建議：「可以使用專門針對頭皮的洗髮產品，一般而言，由於運動後會大量出汗，汗水亦會分泌油脂，所以適合使用潔淨能力較強的洗髮水。另外，多運動及大汗的人亦應選擇鹼性較高的洗髮產品，當洗髮水的鹼性愈高，親水性亦愈高。」Keith進一步解釋：「就像洗面一樣，我們需要塗上鎖水及保濕產品，否則，頭皮會因為乾而出油；而洗髮水當中的水分能減輕油脂分泌，從而令頭皮狀態更為健康。」

磨砂清潔後 敷保濕面膜

運動後的面部肌膚護理，亦是重要的一環。專業化妝師Echo Wong指出：「雖然運動時，汗水會帶走毛孔內的污垢，若然沒有把面部徹底清潔，汗水會殘留於肌膚之上。」他建議可以選用顆粒型、磨砂的洗面產品，具備深層潔淨功效，可以避免出現阻塞毛孔等的問題。Echo亦補充：「由於汗水亦會帶走肌膚中的水分，所以在使用磨砂清潔產品過後，應該敷以保濕型的面膜。」

那運動期間，可怎樣保持面部肌膚清爽？Echo建議：「可以即時使用保濕噴霧，最好選用蘊含天然成分的產品，像是青瓜、甘菊等，均具備消炎、控油及鎮靜作用。當肌膚有足夠的水分，便不會導致油脂分泌過多。」運動過後，在回家之前，亦可以作簡單的護膚清潔步驟。Echo說：「可以先簡單塗以保濕gel，為肌膚作臨時的保濕，待回家後，才作全套的清潔程序。」

■ Profile

．Echo Wong：從事化妝工作10年，曾參與各大廣告、媒體雜誌化妝工作，亦經常與不同品牌合作提供美容交流和培訓，曾與不少名媛明星合作。

．Keith Liu：St PRIVATE i SALON的Creative Stylist，從事美髮工作逾12年，合作品牌包括Giorgio Armani、Dolce & Gabbana及Bally，曾擔任鄧紫棋的御用髮型師。

文：Vivian Lau

模特兒：Santiago N（We Management）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢：Acca Kappa 3188 1748 Aesop 2673 3468 Bosley www.bosleypro.com Gucci 2524 4492 Kiehl's 2869 1798 Men's Biore 2866 3776 Sandro 2234 7851 Stella McCartney 2801 6793

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