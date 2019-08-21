Grooming Tips：港隊前泳將護膚秘技

【明報專訊】勤於運動的男生，總予人陽剛氣息，例如近年由運動界轉戰演藝圈的朱鑑然（Kevin Chu）。他自言每星期運動「起碼4至5次」，喜歡不同類型的運動，尤其鍾情於跑步、打泰拳、做gym及游泳。

問他戶外運動前後，有沒有特別的護膚程序？Kevin表示：「雖然並不會作特別的護膚工夫，但如果需要長時間在戶外接觸陽光的話，會多使用一點防曬產品。」至於，在平常的護膚程序當中，他就習慣選擇用肥皂，「因為肥皂很簡單直接，起泡後就用來洗面洗身，而且清潔得很徹底。不過由於肥皂較為乾燥，所以每次清潔後一定會用具保濕功效的精華素加眼霜和面霜。」Kevin還提及不能缺少的面部打理工夫：「每星期最少用一次清潔泥面膜，去黑頭貼，還有一兩次保濕面膜。」

游泳最重要戴泳帽

身為前港隊游泳代表，Kevin亦特別分享因應游泳的護理心得，他表示：「從前會用一些去氯氣洗頭水，但發覺最重要還是佩戴泳帽保護頭皮。」他習慣使用什麼類型洗頭水？「現時會接觸一些有機洗頭水。希望用一些蘊含較少化學物，而又洗得乾淨的洗頭水，才能保持髮質良好。」他每星期也會使用1至2次護髮素，護理頭髮。

文：Vivian Lau