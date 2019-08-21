Watch Out：回顧跨界聯乘歷史「時刻」

手工細緻：Anita Porchet被譽為當今最好的琺瑯微繪大師，她在2010年跟品牌合作，將巴黎歌劇院穹頂圖案在細小的表盤上重現，手工極細緻。（蘇智鑫攝）

合作精品：品牌最早的法國經銷商是當地的Ferdinand Verger，兩個單位曾推出不少合作精品：左邊是art deco設計風格的女士胸針吊鐘，鐘面隱藏在最低一截吊墜的背面；右邊則是為愛好運動的男士特別製作的款式，水晶鏡面上有一道開合式設計的表蓋，能在運動時保護表面。（蘇智鑫攝）

折射不同效果：這枚1955年製作的長方形男裝小秒針腕表是Christian的心水，水晶鏡面採用雙面切割，從側面看呈三角形狀，從不同角度望去表盤會折射出不同效果。$136,000（品牌提供）

法式設計：全日曆腕表是1940、50年代最流行的款式，此枚腕表是1947年推出的法國市場款。除了以法文顯示星期、月份，紅色的配搭也是典型法式設計。$278,000（品牌提供）

第一級腕表：此懷表看來簡單，但它在1922年曾被瑞士日內瓦天文台和英國Teddington天文台評為第一級腕表，更是日內瓦天文台測試腕表中的第一名。$106,000（蘇智鑫攝/品牌提供）

【明報專訊】一個人的能力有限，跟志同道合的同路人一起走，或能走得更高更遠。在鐘表界其中一個最有名的「合伙」品牌是Vacheron Constantin，其名字正是來自兩個合伙人。1819年，製表大師兼品牌創辦人Jean-Marc Vacheron的孫兒Jacques-Barthélémy Vacheron與熱愛旅行的商人François Constantin達成合作共識，將品牌由Vacheron變成現時腕表界無人不識的Vacheron Constantin。

今年是品牌正式成為Vacheron Constantin的200周年，特別在世界各地舉辦巡迴的Diptyques合作歷史回顧展。香港站早前在中環太子大廈店舉行，從品牌私人珍藏系列中精選10枚時計，向VC歷史上的經典合作腕表致敬。展品類型豐富，包括Vacheron和Constantin合伙初期面世的懷表、品牌1880年時跟法國珠寶商和經銷商Ferdinand Verger合作的精品、1932年跟研製出世界時區旋轉刻度盤的Louis Cottier合作的腕表、2010年請來琺瑯微繪大師Anita Porchet，在表盤上重現Marc Chagall繪製的巴黎歌劇院穹頂圖案等。

精選10枚品牌珍藏展覽

品牌的Style and Heritage Director Christian Selmoni表示，「Vacheron Constantin本身就是合作而來的品牌，所以這次展覽我們亦特別展出跟不同範疇的單位合作的產品。每件展品也有特別之處。例如Ferdinand Verger本身也是珠寶商，它用上VC的機芯合製腕表，因應當時的市場喜好為女性製作胸飾吊鐘，其珠寶裝飾細節上結合了Art Deco東方設計元素。又例如我們用上Louis Cottier的世界時區功能，為埃及公主製作了一枚懷表。至於Anita Porchet則將巴黎歌劇院天花穹頂的Marc Chagall畫作微縮在腕表上，因為製作實在太過精細，當她一完成後我們就決定不出售腕表，將它留作內部收藏。」

這些展品對品牌意義重大，全部皆為非賣品。但如果對VC的歷史表款有興趣，大家也可以留意品牌的Les Collectionneurs收藏家系列。系列由瑞士日內瓦品牌Style and Heritage部門專家精挑細選而來，全部均為品牌在20世紀製作的古董鐘表，附有原廠鑑定證書，以及兩年國際保修服務。

修復20世紀古董時計

Les Collectionneurs收藏家系列代表了VC的另一品牌面向，連結品牌的過去到現在，讓品牌愛好者與收藏家能夠直接獲得經過品牌修復與原廠認證的古董時計。品牌從拍賣會、私人收藏家等不同渠道，找來不同年代具代表性的腕表。每枚腕表均需要經過嚴格檢驗，透過檢閱VC保存下來的表殼與機芯序號檔案，確保其為品牌真品。然後透過技術檢測，了解腕表內部的狀况，從簡單清潔到複雜修復的過程中，確保鐘表獲得適當保養，盡可能回復初出廠時的狀態。

「在大多數情况下，我們只會更換少數腕表內部必須更換的零件，因為大家喜歡Les Collectionneurs系列，就是喜歡它的歷史感，過度修復便失去了原意。」Christian說。

VC也是少數仍保有歷史時計與其大量原始零件的品牌，而在某些情况下，製表大師會人手操作機器，製作與原有零件規格相同的零件。

1922年天文台懷表搶鏡

今次品牌也帶來一批Les Collectionneurs系列重點作。其中一枚1922年出品的18K黃金天文台懷表，圓形表盤配Bassined扁平表圈，由設於11時位置的螺栓調校時間。內表蓋上刻有「Chronometre - Bulletins de 1ere classe a l’Observatoire de Geneve et Teddington – 1er prix au concours de Geneve」字樣，「此表當年曾被瑞士日內瓦天文台和英國Teddington天文台評為第一級的腕表，更是日內瓦天文台測試腕表中的第一名」，Christian說。另一枚則是1947年推出的18K粉紅金男裝全日曆腕表，圓形表殼配搭兩層式的表圈，月份調節器位於2時位置，日期調節器則位於4時位置。表底呈扁平及斜面設計，爪形表耳焊接於表殼中央位置，是當時腕表的設計特點。細心留意會發現表盤上的星期、月份以法文顯示，連同中央日期指針和日期的數字顯示也用上紅色，那是當時的典型法式設計。

問Christian哪枚是他最愛？他選來一枚1955年製作的18K粉紅金長方形男裝小秒針腕表。這腕表表面的水晶採用雙面切割，從側面看會呈三角形狀。Christian喜歡的正是此設計，忍不住拿着手機從不同角度拍攝腕表，因為在不同角度望去表盤，會折射出不同效果。

Les Collectionneurs系列會在香港展覽至本月底，而Diptyques展覽於香港展出後，將於本月底移師台北101的品牌專門店舉行。

■Les Collectionneurs系列（圖）

■展覽重點（圖）

文：Tung Cheung

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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