表現自我 任意演繹 追求自由意志的年輕品牌

【明報專訊】大家對Colville這個時裝品牌或者不太熟悉，因為品牌僅發布過3個系列。不過若然你以為品牌的3個創辦人Molly Molloy、Kristin Forss及Lucinda Chambers是什麼新進設計組合，那就猜錯了，她們是在時裝界打滾十幾廿年的老臣子，經驗豐富。故品牌雖然年輕，設計卻顯得非常成熟。

Marni與Vogue的精髓結合

那Colville背後3個創辦人，究竟是何方神聖？Lucinda說：「以前做傳媒的編輯記者，很輕易便會得到一些時裝資訊，定時定候會有新聞稿，如有活動只要現身出席便可。但說到做一個時裝系列的設計、lookbook，甚至整個時裝騷的安排，媒體從不能親身感受設計師承受的龐大工作量與壓力，現在我懂了。」原來在Colville還未成形以前，Lucinda效力英國版Vogue長達整整25年，為雜誌時裝總監，因此她會比較傳媒工作者與時裝設計師的工作。「我為何會好端端想創立時裝品牌？一切也只因Molly與Kristin。」

Molly與Kristin以前的身分是品牌Marni的設計主任，工作於這品牌已有10年以上，職場上認識了Lucinda，3人十分投契並從此結緣，各自辭掉正職之後，慢慢一起萌生創立時裝品牌的念頭。因此Colville除了是一個名副其實的時裝品牌外，對她們而言更是友誼的結晶，Lucinda說：「過去曾與不少品牌單位合作，但從未試過遇上兩個可以令我相處得如此舒服自在，如此能激發我創意的設計師。」「品牌其中一個最大的特點，正是因為我們很包容與尊重對方的設計，令Colville的作品更具多元化，有運動感、簡約、女性化……」

因為3人的不同背景，工作時也不自覺地有了完美的分工，Molly解釋：「Kristin負責整個系列的大方向，還會處理一些牽涉技術的實質問題；Lucinda人脈很廣，她會負責模特兒、攝影師等合作單位的安排，而且不少創作意念也源於她的想法；我則是每個項目的開發者。大家看似有着不同分工，但事實上，當面臨問題與決策的關口，也會一起作決定，無分你我。」

擺脫影子 紙樣設計親力親為

還以為有兩個來自Marni的設計師，Colville或多或少也會留下Marni的影子，的而且確，眼見品牌的奪目色調、大玩印花、不對稱剪裁等設計元素，可與Marni一貫的設計作風相提並論，但仔細一看，兩者實在又截然不同，Molly與Kristin說：「例如Marni向來將印花玩得出神入化，我們也有印花元素，但就以全新的構思設計圖案，從不會嘗試將過去的靈感帶到Colville，我們想將從未出現過的東西帶到品牌之中。」

兩個創辦人雖然非常渴望全新品牌能擺脫Marni的影子，但她們坦言，如沒有過去那10年在Marni實實在在的學習製衣，她們也沒可能肩負製作衣服的整個過程，「Colville衣裳的紙樣設計，全都是我們親力親為。」要知道現今還會落手自製紙樣的設計師，實在少之又少，一來是時間成本，二來則是這門工序講求繁複的技巧。Colville能夠做到紙樣從不假手於紙樣師傅，實在是品牌最值得稱許之處。

品牌將3種女性的思想與觀點混合，變成她們的創作模式；這模式也展現了Colville的另一個重要理念：「品牌不但令我們3個能夠成功表現自我，對所有女士亦然。這裏的設計從沒有前設，亦無既定的穿法，女士們可任意演繹，在衣裳中尋找出自己最想成為的模樣。」就如訪問當日，品牌的黑白款式連身裙展現了Kristin的空靈之美，鮮艶長裙則讓Molly化身成活潑少女。品牌最想強調的是女性應該追求自由意志。

設計源於布料質感

Colville的2019秋冬系列選用繽紛艶麗的印花裙款、嶄新的獨特剪裁、多色拼湊而成的毛衣與頸巾等設計，講述及塑造女性的獨當一面，「設計時，我們喜歡結合物料、印花、剪裁、色彩，一同說故事。但每每最能觸動我們創作的，都是物料」。今次的系列，便結合針織物、風衣物料、純棉、皮革、尼龍等質料，更將多種布料放在同一件套裝上，卻沒有半點違和感。

問她們系列中哪一件單品最能代表自己的個性？Lucinda選擇了一件兩袖用上豐富色彩的針織上衣，她分享道：「大膽的色調混合，很Colville，能夠彰顯品牌的獨特個性。」Kristin則指着自己身穿的那件肩膊位置可任意上下擺動的黑色連身裙，說明自己是黑白簡約愛好者。Molly就選上merino wool製作，全件以不同色彩組合的毛衣，「這件上衣容易配搭，你想下身加置一條小裙，抑或外配一件外套亦可」。足證Colville的款式多樣。一個如此懂得女人心的品牌，相信在不久的將來，必定會成為女士喜愛的品牌。

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文：王海燕

編輯：陳淑安

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