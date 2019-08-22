JW Diary：台灣文創軟實力

【明報專訊】台灣的文創產業一向令港人稱羨，藝文氣息瀰漫寳島每一角落，說白了其實是一直以來當地政府、學校、企業和媒體共同努力和耕耘的結果。過往台灣文化部每年以160億新台幣（約40億港元）預算推動文化「軟實力」發展，今年又增加預算到200億新台幣（約50億港元），其中60億新台幣是修繕和保育文化資產。近年香港人最熟悉的華山1914和松山文創園區便是台灣文化部和台北市文化局的傑作。位於台南的國立台灣文學館則是文化部的附屬機關，由日本建築師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院、以及去年開幕由荷蘭建築師Francine Houben設計的高雄衛武營藝術文化中心亦如是。

當地企業亦不遺餘力推動藝術文化，不限於視覺和聽覺藝術，還包括傳統藝術之一的文學。著名的高科技集團台積電（台灣積體電路製造股份有限公司）旗下的文教基金會每年在新竹、台中和台南舉辦「台積心築藝術季」，以古典音樂、傳統戲曲、藝文講座和親子活動作為主軸舉行一系列展演，今年藝術季在藝文方面便有「詩的聲音」系列講座和文物特展，聚焦余光中、周夢蝶和洛夫。

文學獎豐富 鼓勵創作

我的同班同學多年來一直致力於劇場藝術創作，成立「人力飛行劇團」。無論是與幾米合作，有票房保證、雅俗共賞的音樂劇，還是實驗味道濃厚的小眾文學劇，也能得到政府和企業文化基金會的贊助和支持，令他可以走下去，呈現豐富多元化的作品面貌，並衍生劇目周邊產品，像書籍、音樂CD等，如歐美劇場般發展。

台灣每年更有大大小小的文學獎比賽，重要的就有台灣文學獎、台積電文學獎、時報文學獎、聯合報文學大獎等十數個，鼓勵新銳及老將。獎金方面亦算豐厚，由數十萬至過百萬新台幣。猶如各路英雄上華山論劍，沒贏過獎項的人，難以被公認為文學作家。台灣主流媒體《聯合報》副刊和《中國時報》的人間副刊由來亦重視文教，是新文學作家的重要發表園地。任何藝文項目，也不怕引不起媒體關注，以及興趣群組參與。

就是在這樣積極鼓勵的氛圍之下，一個地方的文創產業才可以發展起來！

文：Janice Wong

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