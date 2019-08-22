Nordic Living：平行宇宙裏的警察英雄

【明報專訊】在斯德哥爾摩近郊Haninge，Nynäshamn地區警局日前在其facebook網頁發布最新帖子，是一張色彩繽紛滿佈毛毛公仔的開心照片，長帖文內容翻譯如下。

警察與媽媽的對話

「主題：超級無敵孩子們——最近我們收到一個媽媽來信，說她一向喜歡警察，覺得警察工作很刺激的兩歲兒子，前幾晚目擊警察執行任務後（註：任務詳情不詳），忽然變得十分害怕警察。

昨天我們在會議上把信讀出，談到我們可以做些什麼，令男孩安心。其實我們夏天很忙，不過有小組決定立即去小男孩家，他們還帶了一個毛公仔出發。那些毛公仔是一些孩子想託警察送給其他小朋友的，所以我們昨天就帶着這樣的一個毛公仔。

到達後警察小組耐心跟那個可愛得意的男孩玩耍，他由起初害怕我們到重新喜歡警察。這個十分重要，譬如有孩子走失了或者其他情况下需要我們幫忙，孩子知道他們任何時候都可以找警察幫忙。

當晚我們就收到以下美麗的信，來自那個開心滿足的媽媽（信件改短了少許但內容精神沒改）：『你好，我要全心全意向你們致謝，你們今天專程來探訪小兒。如今他對警察的愛回復到從前一樣，甚至可能比之前更喜歡警察。那一小時對他實在珍貴，他對警察的信心爆棚了。大謝警隊！

一個很高興的媽媽和一個開心的兒子上』

我要強調這封美麗的信令我們十分高興，讓我們警隊給這個可愛男孩一個大熊抱！

一個自豪的老闆，組長Magus啟」

警民關係 悲從中來

換了是平日，讀到這帖子我多數會一笑置之——地區警察果然好得閒；或者自動波曲線聯想到，首都警隊最近聲譽下降什麼的。縱然常覺得市中心不夠警察巡邏，但瑞典市民普遍尊敬警隊。每當有警車停泊在中心，幾個裝備齊全的男女警察以既輕鬆又聚焦的神態站着，總會有市民上前閒聊幾句。有時是中年阿叔路過；有時是移民家庭的孩子要同警察講早晨；有時是年輕男女問及社區狀况等。

但我今次讀完這則警民關係小故事，不禁悲從中來。跟警察在安全路上閒聊，這個畫面，今天在香港人眼裏一定匪夷所思。

文：周游

（jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com）