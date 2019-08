Go Green：冇你份

next

【明報專訊】在8月9日的記者會上,特首林鄭在回答記者提問時指摘作為少數的示威者不介意破壞香港,因為「They have no stake in society」。我見華文媒體將之翻譯為「他們在社會上沒有位置」,總覺得不太準確。後來想起政府的諮詢文件中常用「stakeholder」這個名詞,中文翻譯為「持份者」,所以林鄭那句說話其實應該翻譯為「這個社會沒有他們的份」更為貼切,用廣東話講呢,即係「呢個社會佢哋冇份」。

究竟「他們」又是誰呢?「反送中」浪潮席捲全港,由6月9日100萬人、6月16日200萬人上街力抗惡法開始,以至後來發生一連串的警暴濫捕事件,被捕和/或受傷的市民來自社會上各個階層,有學生、飛機師、社工、教師、電腦技術員、護士、廚師等,林鄭是否認為呢個社會佢哋冇份?對受傷被捕人士不離不棄的「和理非」,是否都係林鄭口中冇份之人?

冇份之人 撤資去也

眼看7‧21元朗警黑勾結、警察默許黑社會衝入西鐵站無差別攻擊市民,以至上周射爆急救員眼球然後還不敢認,香港已經再不是我認得的香港。心灰意冷之際,我決意要成為林鄭口中的冇份之人,撤資去也。8月6日致電匯豐銀行要求於其國外分行開立銀行帳戶,接線生信心滿滿地告知國際銀行部的職員將於48小時內致電安排我不日到總行辦理手續之餘,還殷勤地問我想在哪天前開戶,我答:「愈快愈好」,怎料直至執筆之日(8月18日),仍然音信全無,究竟係因為匯豐CEO辭職導致國際銀行部停工,抑或因為有太多好似我咁一樣急着要撤資的客戶搞到做唔切?

除了心灰,還有心驚,閱報見數千解放軍在深圳灣體育中心演習的影片和相片,加上「10分鐘即達香港」的宣傳句式(我以為自己睇緊深圳樓盤廣告),令我這些對八九六四記憶猶新的中年人聞風喪膽。再加上當年因準確預測次按泡沫爆破而聞名於世的金融大鱷Kyle Bass落力衝擊聯繫匯率,港元,誰還敢持有?

想起《大時代》裏面的股票必勝法:「及早離去」……

文:彭凱恩

(gogreenhongkong.wordpress.com)