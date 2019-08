next

【明報專訊】藝術聯乘似乎是時尚界永恆不變的宣傳策略。Fendi跟Pokras Lampas和6位藝術家合作的The Ring of The Future「GraFFiti」藝術創作後,最新企劃F IS FOR… 便邀請Mr Doodle帶來全新而充滿個人風格的表演,帶出品牌與塗鴉藝術的獨特關係。

Mr Doodle在巨型鏡面立體字母Fendi、Roma和Fendi經典FF標誌上繪畫。他在兩天內不停繪畫,填滿每一個字母,只用上黑、黃兩種色調完成Doodle塗鴉圖案。品牌以短片記錄Mr Doodle自稱為繪畫強迫症(OCD)的創作手法,展現其風趣而睿智的一面。以塗鴉或街頭藝術為合作對象的Fendi,明顯針對特定的年輕群組,從較貼近大眾的藝術着手,確實是一個聰明的做法。

文:Sammy

查詢:Fendi 2524 1339