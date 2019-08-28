Watch Out：復刻Autavia表 車手機師愛戴

新款Autavia：2019年版的Autavia 42毫米三針腕表採用第一代圓形Autavia腕表的表殼和斜面表耳設計，表圈分別有藍色陶瓷，黑色陶瓷和精鋼3款選擇。（＄28,800至$34,600）（品牌提供）

賽車手款式：被稱為Jo Siffert Autavia的腕表，採用白色表盤、黑色副表盤及藍色指針。瑞士賽車手Jo Siffert是首位TAG Heuer品牌大使，腕表以他命名。（品牌提供）

標誌演變：1942年前面世的Autavia儀表盤計時器（上），表盤上並未有鐫刻品牌標誌與款式名字；到後來出產的鐘表（下），表盤上才開始刻有Heuer標誌（Heuer為TAG Heuer前身）和「Autavia」字樣。（品牌提供）

大眼睛：1960年代推出的Autavia腕表，副表盤尺寸特別大，因而獲「大眼睛」之暱稱，大尺寸三角形設計帶有夜光物料鐳的墊片，也是另一特色。（黃志東攝）

【明報專訊】常說「借鏡歷史，可以預測未來」，但社會發展瞬息萬變，真的所有事情也可預測得到嗎？但此說法在腕表界卻有一定道理——借歷史表款元素推出新表是腕表界近年的潮流，連鐘表界奧斯卡Grand Prix d'Horlogerie de Genève（GPHG）也因應市場，在最近幾屆開設最佳復刻腕表獎項。今年TAG Heuer趕上復刻表款的熱潮，全年力推以1933年面世的Autavia鐘表為靈感的新作。

TAG Heuer早在1930年代，已積極發展賽車及航空界的合作。當時品牌製作的Autavia系列時計，深受賽車手及飛機師信賴，為一眾鐘表愛好者歡迎。Autavia一字，正是由AUTomobile（汽車）和AVIAtion（航空）兩字結合而成，系列的發展大約可劃分為3個階段。

最早期的Autavia，其實是搭載在賽車和飛機上的儀表盤計時器。在1942年之前，品牌製作的儀表盤計時器上，均未有鐫刻品牌標誌與Autavia的名字，當時一般的儀表盤計時器，可顯示每小時60公里至每小時300公里的測速範圍。到1942年之後出產的鐘表，表盤上才開始刻有Heuer標誌（Heuer為TAG Heuer前身）和「Autavia」字樣；當時不少瑞士鐘表也會為法國市場而設，表盤上亦會加上「Fab. Suisse」的文字。1942年之後的設計，時標與字體亦略有改變，更具現代氣息。

密封結構 抵受水壓

到了約1960年代，Autavia可說是走到了第二個階段，品牌開發了不少計時腕表表款，換上加壓表殼，可在高達海拔35,000英尺或水下深達330英尺的環境操作。當時的表款採用獨特的表殼和表盤設計，而其尺寸特別大的副表盤，亦令腕表得到「大眼睛」的暱稱。大尺寸三角形設計帶有夜光物料鐳的墊片，也是另一特色；腕表表圈飾有分鐘刻度，搭載Valjoux機芯廠出產的機芯。因為Autavia的款式發展得愈來愈多，逐漸受到更多賽車手如來自奧地利的Jochen Rindt的青睞。到1968年，品牌推出稱為Compressor的腕表，性能優秀、採用密封結構設計的防水表殼，表耳亦換上全新設計，加厚的設計令腕表更堅固，抵受水中的壓力。

Jo Siffert表款 以瑞士車手命名

自動上鏈技術在1960年代末變得成熟，Autavia系列亦發展到另一階段，推出搭載Calibre 11機芯，備日期顯示，防水、防震及飾有計時刻度的自動上鏈計時表。其中一枚被稱為Jo Siffert Autavia的經典表款，採用白色表盤、兩個黑色副表盤及藍色指針的設計，表圈飾有測速刻度。

瑞士賽車手Jo Siffert當時年紀輕輕，已贏得不少獎項，成為Heuer首位品牌大使。在此之前，Heuer鮮有與賽車手和車隊簽訂贊助協定，這次的合作加深了品牌與賽車運動之間的深厚關係。除了跟賽車之間的聯繫，Heuer亦積極跟不同單位合作宣傳，例如跟香煙品牌Viceroy在美國合作市場行銷活動，消費者可憑Viceroy香煙購買憑證，以80美元換購被稱為「Viceroy」的Autavia腕表。

至於今年重新面世的Autavia腕表，則從原版腕表中汲取靈感。精鋼Autavia 42毫米三針腕表採用1960年代第一代圓形Autavia的表殼和斜面表耳，飾有60分鐘刻度的雙向旋轉表圈由陶瓷或精鋼製成。超大型表冠的靈感源自飛行員腕表和計時器，方便飛行員在戴上手套時仍能輕易操作。2019年版的Autavia腕表的時標及時分秒針，均覆以SuperLuminova夜光塗層，煙熏表盤分別備有黑色、灰色或藍色選擇，日期視窗位於6時位置。

游絲輕巧 精準防震

雖然外形復古，但新Autavia腕表內搭載的機芯卻是先進技術的結晶。腕表用上經瑞士天文台認證的Calibre 5機芯，當中的游絲以品牌專利研發的Isograph碳纖維複合物料製作。Isograph游絲輕巧、密度低，幾乎不受重力與撞擊的影響，並具有防磁特性，進一步提高腕表的精準度。腕表分別有深棕色與淺棕色小牛皮表帶，或精鋼鏈帶款，另附設一條NATO表帶，用家可自行輕易更換表帶，符合不同場合的需要。

文：Tung Cheung

編輯/蔡曉彤

美術/謝偉豪

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