Watch News：新加坡鐘表展 回望百年傑作

Patek Philippe將首次在東南亞地區舉行鐘表藝術大展，亦是歷年舉辦的展覽中最大型的一次，品牌粉絲不容錯過。（品牌提供）

【明報專訊】Patek Philippe的腕表可能是最多高級腕表收藏家夢寐以求的珍品，但品牌產量不多，表迷就算有錢，也往往要等上數年才有機會買得心頭好。今年9月28日至10月13日，Patek Philippe將於新加坡舉行鐘表藝術大展，讓大家一次過欣賞品牌百多年以來的腕表傑作。這次大展訂於新加坡開埠200周年期間舉行，展覽佔地逾1800平方米，特設10個專題展區。

鑽進時計史 展示早期琺瑯袋表

場內的時計歷史館展室，一如品牌在日內瓦的博物館佈局，分為兩個展區：「古董時計系列」演繹製表歷史精彩的歷程面貌，展出遠自16世紀中葉最早期的便攜式時計、琺瑯袋表、音樂自鳴裝置，以及由歐洲鐘表大師精製的技術時計。「百達翡麗時計系列」則展出品牌由1839年至今一些最出色的傑作，例如皇家鐘表（包括1851年假倫敦水晶宮舉行的萬國博覽會上呈獻給維多利亞女王的時計），1868年推出的首枚瑞士腕表及數款Patek Philippe「超級複雜功能」著名時計。

展覽假新加坡濱海灣金沙劇院舉行，製表師與工藝師將即席示範，讓參觀人士探索琺瑯工藝等鐘表藝術。展覽歡迎公眾免費入場參觀，但需預先在網上預約參觀時段。

預約網頁：bit.ly/30og0Qg

文：Tung Cheung