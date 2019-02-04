The Buzz：「借東風」拯救時尚零售業？ 設計師Angel Chen 猛龍仙鶴飛躍國際

Angel Chen筆下設計以鮮明東方美學色彩見稱，這次她亦把其簽名式風格，運用在聯乘系列之中。（林靄怡攝）

【明報專訊】面對全球經濟前景不明朗，普羅大眾對消費變得謹慎，對非必需品的時尚零售業造成一大挑戰與考驗。近年，不少國際大型連鎖時尚集團均傳出未達預期盈利的消息。生意難做，在嚴峻的形勢下，選擇靠攏龐大的市場，或許是刺激銷售的對策之一。

打破慣例 聯乘新進中國設計師

打從2004年起，H&M每年均會邀請著名時裝設計師，合力炮製聯乘系列，讓大眾以平民價格「擁有」大師級的手筆設計。過往參與其中的，包括Karl Lagerfeld、Comme des Garçons、Maison Martin Margiela、Viktor & Rolf、由Alber Elbaz操刀的全盛時期的Lanvin等，位位都是讓時裝迷趨之若鶩的名字，能夠掀起時尚圈熱話與迴響，被視為品牌的成功銷售策略。然而，隨着近年大眾對購買Fast Fashion的意欲減退，品牌不得不在設計、營銷方面嘗試新方向，甚至乎大膽打破昔日僅與國際級設計師合作的慣例，例如最近找來中國設計師Angel Chen聯乘，作為品牌的年度「重頭戲」。

畢業於Central Saint Martins的她，曾被時尚雜誌i-D選為「Top 5 Graduate Designers of The Year」，是近年在國際嶄露頭角的華裔面孔設計師。然而，對不少人來說，Angel Chen的名字依然陌生。這次能夠被國際連鎖時尚集團看中，就連Angel自己亦直言「超級榮幸」！「自己在設計層面上，終於被國際時尚市場所重視。」

東方色彩設計展現魅力

Angel筆下「雕龍畫鳳」的鮮艷用色設計，甚為突出鮮明、容易「被看見」，而且她亦擅長透過「中西合璧」的方式創作，「一般來說，我會採用兩種方式來呈現東方元素。例如用上龍鳳造型的裝飾圖案時，我就配上現代化的廓形；而當我用上中式剪裁時，就會選用現代化的面料」。另一方面，大家亦不得不承認，在部分外國人的眼中，強烈東方色彩的設計，始終擁有一種魅力，「記得有一位外國老伯伯，因為他看中了我個人品牌的一件長袍，結果買下多件不同顏色的同款長袍，像終於找到自己的個人風格」。Angel笑說她曾遇上的經驗。

要在競爭激烈的時尚圈生存，從來不容易。畢竟，這既是一門創意產業，同時也是一門生意。在處理個人同名品牌時，Angel表示必須兼顧設計、宣傳及marketing上的工作，相比起來，這次的聯乘合作對她來說則「輕鬆得多」，她只需要顧及創作層面的工作，「品牌專注在營銷方面的計劃，他們會決定推出多少件衛衣、外套、裙子的數量」。

see-now-buy-now銷售

那麼對Angel來說，她又怎樣看Fast Fashion？「我認為它是一個容易令大眾了解時裝潮流的方式，很快、很容易就可以將時尚糅合到日常生活之中，極具影響力。」她認為，大部分她認識的設計師亦愈來愈希望能「更快速地向顧客展示自己的新設計」。她還提到一次在紐約時裝周完騷過後，特別仿效大品牌的做法，隨即在Tmall上進行see-now-buy-now銷售，而今次的聯乘系列也同樣登陸Tmall——可能也正是H&M找她合作的原因？

■率先曝光

是次聯乘系列中，Angel Chen大玩東方特色元素，並加上傳統刺繡。整個系列包括24款女裝、12款男裝，以及9款配飾，即將於9月正式推出。

文：Vivian Lau

統籌/John Wan

編輯/陳淑安

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