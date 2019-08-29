Brand Focus：印花設計 崇尚大自然 日式禪意 清爽秋裝

【明報專訊】要細數擁有美麗大自然的國家，日本及芬蘭必然榜上有名。事實上大部分國家都有優美的自然美景，但不是所有國家都重視和保護大自然。當很多時裝品牌都會以聯乘合作的招數來吸引眼球，Marimekko便選擇回歸初心——崇尚大自然。

Marimekko的2019初秋系列，一如既往以簡約樸實的北歐風格為基調，今次則再從地球另一角落的日本擷取靈感，設計出多元化的單品。從連身長裙到西裝褸都可見日式禪境花園、和服剪裁等設計元素，體現豐富典雅的東方美學。色彩選擇方面則用上搶眼的粉紅及紅色，伴以平實的黑白色及柔和的啡杏色，蘊含講求平衡的日式禪意。

和服剪裁設計元素 體現典雅東方美學

今次的系列也延續「忠於本性、勇於表現真我 」的年度主題，設計團隊希望透過象徵自由的印花圖案，以及運用藍、粉紅及綠色等奪目色彩，結合品牌標誌性的連身裙，在帶出清爽的秋日感覺，鼓勵女性活出真我。

身處香港，女士裝束通常都以簡單輕便為主。在初秋的宜人天氣，大家是時候擺脫顏色的規限，好好展現真正的自己。

■ Essentials

不同孭帶 自由配搭

Marimekko今季的設計概念亦延伸至皮革袋款，並配合嶄新物料，包括手挽及斜孭的圓形、長方形等袋款，令整個系列感覺更完整。品牌的袋款特別用上紅、黑、粉紅等奪目色彩，可選擇淨色或不同顏色孭帶的配搭。色彩形態各異的手袋看來異常悅目，功能上亦頗花心思，提供收納方便或可盛載較多日常用品的袋款，各適其適，令大家配搭出獨一無二的造型。

文：Sammy

編輯/陳淑安

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