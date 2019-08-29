刺青模特兒 展露自信美

【明報專訊】Jade的身上沾滿墨水，那些奪目的圖案，幾乎掩蓋她身體的每寸肌膚。問既是模特兒又是紋身師的Jade，不介意他人用奇異眼光看待她嗎？她說：「你知道世上最美的人應擁有什麼特質嗎？是自信。」她懶理途人拿着手機攝下他們認為古怪的自己，反正在她的世界，她已達到美的標準。

1. 身上的刺青是否有利於你的模特兒事業？

看情况吧。不少人還認為紋身只可與性感、黑勢力、殘暴等字詞相提並論，這些負面的投射常令我在拍電影時被派做黑社會、妓女等臨時演員的角色。不過，亦正因身上的刺青鮮豔無比，走上時裝騷天橋時辨識度較高，形象也較深入民心，不輕易被人取代。

2. 模特兒與紋身師是兩種截然不同的工作，你較享受哪種？

兩者也喜歡，不過紋身確實令我較上心。不少人覺得我身上的紋身是一種藝術品，但我更想創造出藝術品。而且將別人渴求表達的東西，用自己雙手為其呈現出來，非常有滿足感。

3. 身上哪個紋身最能代表自己？

刺於臀部那幾組字吧。統統是我的姊妹親手刺上的，她們將自己的名字刻在我身上，有如她們永遠陪伴我，她們是我生命中很重要的人。

4. 為什麼當時有勇氣紋遍全身？

家中包括自己在內，一共有七姊妹，從小她們就是我的全世界，因此一路長大，也沒多注視旁人目光，眼中就只得家人，慢慢練成了我敢作敢為、忠於自己的性格。長大成人後，傾聽更多自己內心的聲音，發現自己喜歡重金屬、刺青、穿環……漸漸就變成現在這個樣子。

5. 身上的紋身，有否令你在平日生活中遇到特殊待遇？

自從擁有紋身後，我就學懂自己應要比任何人更顯得有禮貌，例如與爸媽的朋友見面，言行舉止必須要表現得更得體，才不至於被他人誤以為是壞女孩。在車廂裏，經常有人不願坐在我身旁、用不友善的眼光打量我、用手機光明正大拍下我的身體……現時總算習慣過來。

6. 你除了是模特兒，還是紋身師，紋身的吸引之處在於哪裏？

小時候便愛上畫畫，當時有讀寫障礙，專注力弱，只有畫畫方能找到滿足感。上堂時畫在書本上，被老師發現，沒收了，便開始畫在自己手心，還不夠，更延至大腿，還幫同學作畫。長大後順理成章修讀藝術，當時眼見人家一身刺青很有型，求學時又剛好遇上我的師父，隨即讓他為我紋上首個刺青，之後更拜師學藝。

7. 你如何定義美？

小時候認為媽媽是全世界最美麗的女子，擁有高䠷身材，近乎完美。我一直以她為標準，因而患過厭食症，13到17歲那幾年，常在醫院出出入入。然後慢慢發現，當我大笑時、挺直胸膛時更美，會有更多的男孩追求，才得悉美源於自信，哈哈。

8. 你認為出色的模特兒應具備什麼特質？

懂得用身體語言，展現出衣服的獨特美態。

9. 你最想為哪個品牌行騷？

Victoria's Secret、Moschino、Chanel。

10. 你最欣賞自己的地方？

忠誠，做人最緊要忠誠。

■Profile

Clara Jade

現年23歲的Clara Jade，17歲那年首次走進紋身店紋身，然後當上模特兒、紋身師；是本地少數擁有這麼多刺青的模特兒。

文：海鹽

編輯：陳志暘

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