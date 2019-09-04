Watch Out：各大品牌聯手支持 腕表拍賣助肌萎童抗病

【明報專訊】近期政治經濟變化激烈，環境氣候亦然。大家面對天災或人禍，可如何應對？腕表常被視為高級消費品，但其實不少品牌也熱心慈善，時有贊助環保活動和推出慈善腕表；而兩年一度舉行的Only Watch拍賣，則聚焦有「兒童殺手病」之稱的肌肉萎縮症。品牌紛紛製作獨一無二腕表予摩納哥杜氏肌肉萎縮防治協會拍賣，支持杜氏兒童肌肉萎縮症研究工作。

今年的Only Watch來到第8屆，總共有50多個品牌參與，在暫時已公布的腕表拍品中，以Ulysse Nardin最花心思，設計了一款「機械外骨骼裝置」外觀的腕表，而不少腕表品牌，則呼應今屆拍賣會的粉藍色主題，推出獨一無二的拍賣表款。所有Only Watch拍賣品將會在9月起巡迴世界多個城市展出，並在10月28日至29日在香港佳士得展覽，讓大家近距離一睹這些慈善腕表的真身。

Ulysse Nardin外骨骼表殼

今年Ulysse Nardin跟瑞士洛桑聯邦理工學院REHAssit研究小組合作，製作EXO-Skeleton X拍賣腕表。REHAssit為患有肌肉萎縮疾病患者，開發了世界上適應性能最佳的外骨骼Autonomyo。穿上這一套矯形工具，工具可模仿人體骨骼，並探測預期的運動（如腿部彎曲和伸展），讓穿著者能在毋須拐杖下走路。Ulysse Nardin便以此為靈感，在表殼和表耳之間的位置加入參照外骨骼技術的柔性薄片，令兩者中間可微調移動，提升佩戴腕表時的靈活度，呼應Autonomyo技術。

F.P. Journe 18項功能

不少品牌以現有表款改頭換面成Only Watch，F.P. Journe卻製作了一枚全新的Astronomic Blue，結合三問報時、陀飛輪、恆定動力、年曆、兩地時間、時間等式、日出日落、月相、恆星時間等18種複雜功能，但更厲害的是所有功能均由單一表冠控制。據聞腕表搭載的1619機芯是品牌耗時14年研發而成，而腕表中搭載的正是研發用的原型機芯，珍貴程度如知名作家或畫家的原始手稿。品牌在為機芯修飾的時候，亦特意保留機芯機板或橋板上的細微工具刮痕，讓用家從中感受機芯發展的軌迹。

Hublot藝術交流

孤品腕表的概念不禁令人聯想到藝術創作，Hublot便請來與品牌合作無間的雕塑家Richard Orlinski，製作了Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski腕表。白金表圈鑲嵌54顆長方形切割黃晶石，與45毫米表殼採用的琢面設計呼應。整枚腕表晶瑩剔透，內部用上鏤空結構，突出齒輪、陀飛輪框架以及動力儲存裝置的機械美感。透明橡膠表帶換上今年的主題粉藍色。腕表配有藍寶石禮盒，腕表買家將獲得與Richard Orlinski見面的機會，跟藝術家直接交流。

Blancpain藍色夜光

自1953年首度亮相，Blancpain的Fifty Fathoms五十噚潛水表即被不少國家的海軍認定為潛水員的標準裝備。品牌為Only Watch製作的Fifty Fathoms Barakuda孤品腕表，忠實地重現腕表的美學原型，黑色表盤上的大型白色時標印上Super-LumiNova塗層，跟指針和表圈一樣備有藍色夜光功能。鉛筆形時針塗以白漆，分針則框以淺藍色，單向旋轉表圈上的刻度亦同樣換上淺藍色，配合主題顏色。

Montblanc攀山探險

Montblanc限量製作的Only Watch版雙追針計時腕表以昔日Minerva表廠推出的軍用單按鈕計時腕表為靈感。以攀山探險為主題，腕表配上全緞面二級鈦金44毫米表殼，MB M16.31計時機芯、暈染鱷魚皮表帶和獨特的藍色漸層瑪瑙表盤。腕表表盤外環配置的測距刻度圈，是Minerva計時表的設計特色，而新款腕表表盤中央亦配置蝸牛形狀的測速刻度環。表盤上特別用上景泰藍（cloisonné）設計、塗覆Super-LumiNova超熒光塗層的大教堂式指針。

Zenith終生保用

Zenith製作的Only Watch表款為El Primero A386 Revival白金腕表，今年是El Primero表款誕生的50周年，此表亦跟50周年紀念套裝一樣，獲終生保用及維修服務。腕表是根據當時第一枚El Primero腕表推出的復刻款式，分別在於30分鐘計時盤換上了今年Only Watch的主題粉藍色，表背則刻上Only Watch及Unique Piece字樣。腕表同時附設招待買家參觀品牌表廠Grenier的邀請函。Grenier是品牌職員Charles Vermot在戰時匿藏El Primero製作工具的小閣樓，這些工具因而能夠在戰亂時保留下來，成就品牌後來的發展。

Girard-Perregaux輕巧鈦金屬

Laureato系列是品牌今年的主打，Only Watch慈善拍賣特別版亦選用Laureato Absolute計時表為主角。表殼以PVD鍍黑色鈦金屬製成，表身輕巧，防水深度達300米。腕表特別轉用上主題的淺藍色和深灰色。煙灰色的陽光散射紋表盤，跟藍色的小時時標、指針和秒針及按鈕邊緣呼應，旋入式表底蓋上同樣飾有經精細拋光的蔚藍色漆面Only Watch標誌。

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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