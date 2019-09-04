Wardrobe：秋冬潮男4式 游牧到未來

【明報專訊】時裝潮流季季也不同，在轉季時刻，走進「新貨上架」的時尚百貨，眼前各式各樣的服飾，總會令時裝迷眼花撩亂、蠢蠢欲動。不過，面對全球經濟不景氣，錢要花得精明，才稱得上當今的潮流生活態度。今年秋冬，男士又該出手投資在什麼fashion item？

從世界各地蒐羅不同時尚品牌的連卡佛，每季都會從時尚街頭及時裝騷中汲取靈感，為顧客精選季度大熱的造型主題——來到2019秋冬，分門別類推出的4大潮流，各具風格與看頭，為愛美男士以至破格一族，帶來適合日常打扮的衣著和較為大膽鮮明的穿衣選擇。

高科技布料 炮製未來感

對於時裝迷來說，風格多變是穿衣打扮的樂趣。要感受民族氣息，可以一嘗游牧風格的衣著。別以為當中涉及複雜的配搭，只要挑選一件幾何圖案提花交織的毛衣，配襯一條羊毛卡其褲或是牛仔褲，就能塑造異國氣息。

連卡佛亦向一眾時尚男推薦未來主義服飾。近年不少設計師傾向實用設計及高科技布料，炮製未來感十足的衣著造型，像鬆身反光面料外套、多袋背心等，配搭自然色調的鬆身長褲，糅合街頭風格。此外，一套剪裁利落的西裝，仍然是衣櫥的必備。款式方面，就以全黑色的立體結構較為流行，在配搭時，可以內襯色調鮮明的襯衣，令整體造型顯得奪目醒神。

熒光大熱 漆黑中發亮

提起挑選服飾的色系，奪目鮮明的熒光調，不論是熒光綠色、熒光粉紅色、橙色以至鮮黃色，均在秋冬季度大行其道。不少時尚品牌紛紛推出熒光系服飾，有復古風格，也有日常衣著，以及運動服飾等。部分設計師巧妙運用黑色為主調，突顯當中的熒光飾邊細節，讓衣服更容易駕馭；另外，亦有鮮明的全熒光款式。擔心全熒光打扮示人太過高調？可以全黑衣服襯托，在視覺上達至平衡之效。

文：Vivian Lau

模特兒：Juilo E（Quest）

化妝及髮型：Rachel Ip（Carousel makeup）

編輯/林曉慧

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