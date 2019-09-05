The Buzz：Blue Book框架鑲嵌寶石 珍貴寶盒 收藏華麗瑰寶

【明報專訊】上月，Tiffany & Co.在貝浩登畫廊發布2019 Blue Book高級珠寶系列，主題以「Tiffany寶盒」（Tiffany Jewel Box）為靈感，46件作品均各有其珍貴之處。究竟在這個「寶盒」中，有哪些作品是不能錯過的？

相冊演變成頂級珠寶代名詞

不知道大家對Tiffany & Co.的Blue Book系列有多了解，自1845年起，品牌每年均有出版Blue Book目錄，內裏收錄全球極為珍稀的華麗瑰寶，然而Blue Book到了今時今日，已並非單指一本相冊了，更是品牌頂級珠寶系列的名字。2019 Blue Book系列繼續由近年上任的首席藝術總監Reed Krakoff領航，他分享：「我們希望能為珠寶鑑賞家帶來一些獨特、意想不到的傑作，以及一些大家從沒看見及佩戴過的珠寶珍品。」當天步入展區，率先目睹經嶄新鑲嵌與切割的寶石；走進恍如森林的裝置空間後，再看到那些非傳統輪廓的珠寶設計、極致璀璨光芒的大寶石、今季首度引進的男士珠寶等……引證了Krakoff的說法。

高級珠寶系列每款也巧奪天工，盡顯大自然的美態，亮點眾多，但當中有一個今季才首次用上的設計最值得留意：將寶石鑲嵌在方形框架內，每個框架則串連成頸鏈與手鏈。框內的寶石以海藍、藍色、淺紫等色調混合呈現，形狀不一，有枕形、橢圓形、梨形及方形切割等，每顆也別具心思。置身在長方形框架內的寶石，視覺上彷彿懸浮於結構中，令彩色寶石散發更奪目的光芒，也體現品牌突破創新的手想法與做工。

為高級珠寶度身訂做盒子

如要數以大寶石為主軸的設計，則不能不提一件海藍寶石鏈墜，主石重逾41卡，寶石分量甚為驚人；鑽石頸鏈形狀也非常可愛，猶如以絲帶般曲線延伸而成。兩者拼湊之下，整體效果相當匹配，感覺大方得體。這款祖母綠切割的海藍寶石頸鏈，還推出耳環跟戒指款式，三者互相呼應，可謂幾近完美的珍品套裝。

除了上述瑰寶，系列還包含不少別注作品，如展示於展廳入囗的Tiffany Jewel Box系列，顧名思義，這展區擺放的所有珠寶也有其度身訂做的盒子盛載，盒匣以純銀及玻璃器皿製作而成，與內藏的高端工藝珠寶；如鉑金鑲藍寶石及鑽石蝴蝶胸針、鉑金鑲藍寶石及鑽石花卉胸針、18K黃金鑲紅寶石心形胸針、18K黃金鑲稀有彩藍鑽石及鑽石星形胸針等設計互相輝映。盒子以不同形式製作，無疑令珠寶顯得格外矜貴與優雅。

首推男士珠寶 破格之舉

最後不得不提的是珍珠頸鏈及男士珠寶。珍珠頸鏈的特別之處，在於其色澤均刻意由深至淺呈現，要找上不同深淺同時屬極優秀品質的珍珠就像大海撈針。頸鏈除用上大溪地珍珠製作，還飾有鑽石，品牌那一絲不苟的工匠精神叫人欣賞。而今次Blue Book系列更首度推出男士珠寶系列，包括腕表、胸針及印章戒指等，男士珠寶有機會在高級珠寶系列中嶄露頭角，絕對是破格之舉。

文：王海燕

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編輯/廖偉龍

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