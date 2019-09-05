Brand Focus：田山淳朗重回設計初心 重塑1980年代前衛風

【明報專訊】當在一個行業工作接近40年，人會變得苟且偷安，還是熱誠不減？日本設計師田山淳朗（Atsuro Tayama）顯然是後者。經歷過事業上的高低潮，依然活躍時尚界的他，長久以來，均堅持傳承日系時尚傳統。近日，他更決定重回設計初心，將最初嚮往的風格設計，重現在同名品牌的季度設計中。

二戰後成長 軍服元素滲系列設計

師承Yohji Yamamoto的田山淳朗，於1982年展開其時裝事業。當時時裝界盛行1980年的前衛風格，不少設計師均在衣服中運用內外調轉、不對稱、扭結、不同面料拼貼等破格元素。擅長混搭的田山淳朗，便將這些美學元素重新演繹，透過色彩、剪裁及拼貼，炮製出具藝術感的設計。從系列中，亦可見部分設計採用軍服元素，因為田山淳朗成長時正值第二次世界大戰之後，當時市面上有很多軍服流轉，令他對軍服產生深刻印象。

運動元素塑造層次感

另一方面，由於1980年代正值奧運熱潮，當時亦造就出時尚運動風的興起。田山淳朗為重現那時期氣氛，貫徹日本傳統的他，便將山系運動元素滲入系列之中，透過立體扭花及拼色條紋，呈現山系民族圖案；另外，他亦在設計中，注入爬山繩索及網狀等運動元素，豐富服飾的層次感。

文：Vivian Lau

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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