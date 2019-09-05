Fashion News：體壇「一哥」再遇阿部千登勢 炮製運動鞋舌配飾

品牌在2019早秋女裝時裝騷上，首度展示運動鞋鞋舌配飾。當中的Nike x sacai Blazer Mid（左）拉鏈配飾，能營造無鞋帶的效果；而Nike x sacai LDWaffle人造毛皮配飾（右），則為運動鞋增添毛絨感。（品牌提供）

【明報專訊】雖說當今的時尚潮流，均以歐美品牌作指標，但日系時尚勢力亦不可忽視，尤其一些當時得令的設計師，總能令世界各地不少時尚迷「雙眼發亮」，甚至乎就連運動界一哥Nike也「拜倒在石榴裙下」，一次又一次找她聯乘合作──說的正是阿部千登勢。

運動元素塑造層次感

由她一手創立的日本時裝品牌Sacai，以獨特解構混搭美學為特色，加上擅長運用層次感和立體剪裁手法，設計流露叛逆感覺。打從2015年起，品牌就與Nike展開合作計劃，阿部千登勢曾經將飄逸感十足的百褶細節融入其中，為運動服飾增添嫵媚。來到今年的聯乘系列，她就使出layering強項，炮製出Blazer Mid及LDWaffle運動鞋款，還有當中的鞋舌配飾。

兩款運動鞋分別備有拉鏈配飾鞋舌及人造毛皮鞋舌，突顯鞋款的層次感及解構美學。綴有流蘇元素的拉鏈配飾，能塑造出無鞋帶的效果；至於人造毛皮配飾，則可配襯在LDWaffle的鞋帶下方，增添毛絨感。兩款選擇均備有黑、白兩種配色；順帶一提，鞋舌只限獨立購買。

文：Vivian Lau

查詢：Sacai store.sacai.jp